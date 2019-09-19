"Головний виклик XXI століття": світові напророкували дефіцит найважливішого ресурсу

Світові запаси піску, який є другим за величиною природним ресурсом після води, виснажуються.

Це стає дестабілізуючим фактором для розвитку, повідомив науковий керівник програми ООН з навколишнього середовища Паскаль Педуцці, передає InoPressa.

Директор Центру досліджень океану при Паризькому католицькому інституті Крістіан Буше назвав пісок "головним викликом XXI століття".

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"Цей матеріал є найбільш поширеним і часто використовуваним продуктом. Пісок є скрізь, в наших автомобілях, у всьому, що стосується будівництва, але також і там, де ми цього не очікуємо, таких як сільськогосподарські добрива", – зазначив він.

За різними оцінками, на планеті щорічно видобувається від 40 до 50 млрд тонн піску. В цілому, кожна людина на Землі споживає 18 кг піску на день.

Цей ресурс через легкодоступність багато хто помилково вважає невичерпним, однак для регенерації піску потрібні тисячі років.

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Відповідний матеріал грає безпосередню роль у навколишньому середовищі.

"Це явище має прямий вплив на населення: знищення флори, засолення сільськогосподарських угідь – все це викликає драму в сільському господарстві деяких країн", – підкреслив Буше.

"З урахуванням постійно зростаючого попиту, простоти видобутку та доступності цього ресурсу в усьому світі з'явилися справжні піщані мафії, які не соромляться застосовувати насильство для забезпечення контролю над цим вигідним ринком", – резюмував Педуцці.

На планеті щорічно видобувається від 40 до 50 млрд тонн піску

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у селищі Погреби на Київщині зафіксували 200 тисяч тонн незаконно видобутого піску.

Цей об'єкт закривали та конфісковували спецтехніку, однак на початку року на пункті почалося пожвавлення.

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