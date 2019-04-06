Голова НАБУ провів зустріч з людиною Коломойського і Зеленського

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник провів зустріч з близькою до українського олігарха Ігоря Коломойського і кандидата в президенти Володимира Зеленському людиною – Андрієм Богданом.

Зокрема, Богдан є адвокатом Коломойського, а також одним з керівників виборчого штабу Зеленського, повідомляє "Цензор.НЕТ".

Зустріч відбулася в середу, 3 квітня. На ній також був присутній антикорупційний активіст і голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

Що могло бути предметом зустрічі, і чи обговорювалися на ній справи, пов'язані з ПриватБанком і президентськими виборами, а також які питання на зустрічі піднімалися – Ситник і Богдан коментувати не стали.

Водночас глава "Центру протидії корупції" підтвердив інформацію про зустріч.

"Після презентації антикорупційної адженди, яку представники громадських організацій робили кандидатам в президенти напередодні першого туру виборів, команда Зеленського попросила про сприяння в організації зустрічей з керівниками антикорупційних установ. Їх цікавило, що заважає новоствореним антикорупційним інститутам працювати на повну ефективність", – заявив Шабунін .

За його словами, також плануються аналогічні зустрічі з керівниками інших антикорупційних органів.

Володимир Зеленський і Ігор Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку. Водночас він спростовує інформацію про виведення з фінустанови $5,5 млрд.

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