"Голос" Вакарчука чесно відзвітувала про те, скільки грошей витратила на рекламу

Партія Святослава Вакарчука "Голос" подала до Центральної виборчої комісії (ЦВК) і Нацагентство запобігання корупції (НАЗК) фінансовий звіт за 21 червня - 10 липня.

Як повідомляє прес-служба партії, на поточний рахунок виборчого фонду надійшло 78 млн грн з рахунку партії "Голос". Загальні витрати виборчого фонду складають 71,5 млн грн.

Відзначається, що найбільше витратили на рекламу на телебаченні і радіо – 54,1 млн грн. Виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації, відео і аудіозаписів обійшлося в 3,8 млн грн.

"Голос" витратила на просування в діджитал 1,5 млн грн. Реклама на зовнішніх носіях коштувала 9,4 млн грн. Оплата послуг передвиборної агітації, транспортні послуги, оренда приміщень, виготовлення друкованих матеріалів склала 2,6 млн грн. Інші витрати склали 500 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Голос" підтримав український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк.

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