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8 квітня • оновлено в 21:54
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Главу "Укрзалізниці" звільнять через "невиправдані очікування" - Криклій

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Виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек буде звільнений з посади найближчим часом.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на онлайн-брифінгу 7 квітня, передає "Лига.нет".

"На жаль, він не виправдав довіри і найближчим часом буде звільнений. Це питання кількох днів", – сказав він.

Желько Марчек

Желько Марчек

info.uz.ua

Міністр також пояснив призупинення конкурсу на главу УЗ введеним карантином і неможливістю з боку всіх претендентів пройти співбесіду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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