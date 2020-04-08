Главу "Укрзалізниці" звільнять через "невиправдані очікування" - Криклій

Виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек буде звільнений з посади найближчим часом.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на онлайн-брифінгу 7 квітня, передає "Лига.нет".

"На жаль, він не виправдав довіри і найближчим часом буде звільнений. Це питання кількох днів", – сказав він.

Желько Марчек info.uz.ua

Міністр також пояснив призупинення конкурсу на главу УЗ введеним карантином і неможливістю з боку всіх претендентів пройти співбесіду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.

29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення Кравцова.

5 лютого Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Желько Марчека.

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