Глава НБУ сказав, коли Україна отримає транш МВФ і чим загрожує зрив
Національний банк України очікує надходження чергового траншу від Міжнародного валютного фонду МВФ за програмою stand-by у кінці 2020 року.
Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Як і раніше, ми очікуємо надходження чергового траншу від МВФ уже в кінці цього року", – сказав він під час прес-брифінгу в четвер.
Він зазначив, що фінансова підтримка від міжнародних партнерів потрібна для якнайшвидшого відновлення економіки.
"Водночас відтермінування або призупинення виконання зобов'язань перед МВФ здатне не тільки сповільнити економічне відновлення, а й істотно погіршити інфляційні й девальваційні очікування", – додав глава НБУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $ 5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.
Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір спрямувати на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.
Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україна втратила довіру з боку МВФ.
22 жовтня МВФ назвав головні умови нового траншу для України.