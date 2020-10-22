Глава НБУ сказав, коли Україна отримає транш МВФ і чим загрожує зрив

Національний банк України очікує надходження чергового траншу від Міжнародного валютного фонду МВФ за програмою stand-by у кінці 2020 року.

Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як і раніше, ми очікуємо надходження чергового траншу від МВФ уже в кінці цього року", – сказав він під час прес-брифінгу в четвер.

Він зазначив, що фінансова підтримка від міжнародних партнерів потрібна для якнайшвидшого відновлення економіки.

"Водночас відтермінування або призупинення виконання зобов'язань перед МВФ здатне не тільки сповільнити економічне відновлення, а й істотно погіршити інфляційні й девальваційні очікування", – додав глава НБУ.

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