Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус працює в інтересах Росії, знищуючи українську енергетику, його потрібно притягти до відповідальності. Про це заявив ексочільник СБУ, народний депутат України Валентин Наливайченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми бачимо, вже півроку, навіть більше, один з керівників комітету з енергетики, депутат Герус, працює відверто на Росію, протягнув зміни до законодавства на імпорт російської електроенергії, зруйнував катастрофічно українську енергетику, наніс непоправні збитки, втрати енергетикам, шахтарям і цілій енергетичній галузі", – сказав Наливайченко.

Депутат наголосив, що за антиукраїнські дії Андрій Герус має бути притягнутий до відповідальності і правоохоронні органи мають цим зайнятись.

"На моє переконання, на мою думку, правоохоронні органи, і СБУ в тому числі, мало б давно зайнятися розслідуванням такої діяльності антиукраїнської. А головне – зупинити і притягнути до відповідальності. Тому що насправді, коли діють проти твоєї держави, ти мусиш захищатися", – сказав Наливайченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

В свою чергу перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що імпорт російської електроенергії, відновлений завдяки "поправці Геруса", привів до падіння промвиробництва та зростання рівня безробіття в Україні, а також повідомив, що на оптовому ринку електричної енергії проводяться підозрілі операції, на яких завдяки "схемі Геруса" заробляють близькі до нього компанії.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження стосовно голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса через його дії, що завдали шкоди у вигляді тяжких наслідків для державного бюджету України та вітчизняних компаній, що працюють на ринку електроенергетики.

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