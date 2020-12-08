Новий скандал з престижними авто: Генштаб вирішив обзавестися кросоверами на кілька мільйонів

Для Генерального штабу Збройних Сил України замовили декілька легкових автомобілів Skoda Kodiaq Ambition на загальну суму 2,62 млн грн.

Відповідний тендер розміщено у системі "ProZorro". Він уже значиться як такий, що відбувся. Переможцем стало ТОВ "Автоцентр Київ".

Фірма поставить три повнопривідних автомобіля Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 року випуску (білий, сірий та коричневий) за 873 тис. грн.

Автомобілі матимуть:

подушки безпеки,

пакет "Погані дороги",

оббивку сидінь – тканину,

хром-пакет в середині салону,

радіо Swing запис з USB,

8 динаміків,

двозонну систему кондиціонування,

задній парктронік,

підігрів передніх сидінь,

інформаційне радіо "BOLORО",

8’’ сенсорний кольоровий дисплей,

голосове керування.

Зазначається, що ціни на таке авто на сайті компанії стартують від 881 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом ТОВ "Автоцентр Київ" було ТОВ "Автомобільний дім "Галич-Авто", чия пропозиція була на 54 тис. грн вищою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в Україні розгорівся скандал довкола закупівлі "Укравтодором" декількох позашляховиків. Компанія збиралася витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado замовник прописав, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер’єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки. На позашляховик "Укравтодор" повинен був витратити 1,8 млн грн.

Згодом, Служба автомобільних доріг у Запорізькій області за результатами тендеру замовила у ТОВ "Техноцентр "Навігатор" два позашляховики на загальну суму 2,38 млн гривень.

Йшлося про позашляховик Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектації Premium 2020 випуску.

Після розголосу у суспільстві Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado скасовано. Одночасно із цим були ініційовані додаткові перевірки аналогічних закупівель.