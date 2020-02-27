Генеральний директор ДТЕК увійшов до наглядової ради Мережі Глобального договору ООН в Україні

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко увійшов до наглядової ради Мережі Глобального договору ООН в Україні. Таке рішення ухвалено на позачергових зборах Мережі, яке відбулося 26 лютого.

Глобальний договір ООН в Україні – офіційний представник мережі Глобального договору ООН, який є добровільною ініціативою для просування корпоративної соціальної відповідальності серед світової бізнес-спільноти. Завдання та пріоритетні напрямки для докладання зусиль сформульовані в 17 цілях сталого розвитку ООН.

ДТЕК дотримується принципів сталого соціального розвитку та з 2007 року є учасником Глобального договору ООН, у 2010 році компанія увійшла до альянсу Глобального договору в Україні.

"Важливим завданням для будь-якого бізнесу є розвиток суспільства, людей, міст і збереження довкілля. Ми повинні об'єднати зусилля, щоб своїм прикладом показувати практику відповідального ведення бізнесу. У такий спосіб ми зможемо розширити коло українських компаній, які розділяють і дотримуються принципів сталого розвитку ООН. Цього року ДТЕК починає реалізацію нової довгострокової стратегії розвитку, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social and Сorporate Governance): екологія, соціальна відповідальність, корпоративне управління", – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

"Команда Глобального договору ООН в Україні завдяки обранню наглядової ради заручилася підтримкою найбільших українських і міжнародних бізнесів, провідних громадських організацій та освітніх лідерів. Тепер будемо спільними зусиллями виконувати глобальні цілі та власним прикладом показувати, як відповідальний бізнес може ставати більш успішним", – сказала голова правління Мережі Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

До наглядової ради також увійшли:

Захарій Тейлор, голова Офісу Координатора системи ООН в Україні,

Олександр Саврук, декан Києво-Могилянської бізнес-школи,

Ірина Іванчик, засновниця благодійного фонду "Повір у себе",

Зоя Литвин, голова громадської організації "Освіторія",

Володимир Костюк, виконавчий директор ПАТ "Фармак",

Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine,

Віталій Верещагін, генеральний директор ДП "Капарол Україна",

Сергій Созановський, співзасновник FILM.UA Group.

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