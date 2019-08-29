Російський газовий монополіст "Газпром" вніс на рахунок Високого суду правосуддя Англії і Уельсу 345 мільйонів доларів забезпечувальних платежів у рамках спору з НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі.

"У рамках провадження у справі про визнання і приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу "Газпром" у 2019 році вніс на рахунок Високого суду правосуддя Англії і Уельсу забезпечувальні платежі в загальному розмірі 345 млн доларів", – йдеться у фінансовій звітності, опублікованій на сайті російської компанії.

Однак це не означає переказ цих коштів на рахунки "Нафтогазу", оскільки зараз англійський суд очікує рішення апеляції "Газпрому" на рішення арбітражу, повідомляє "Економічна правда".

Так, до закінчення слухання апеляції "Газпрому" заборонили переносити свої активи з території Великобританії, де їх має намір конфіскувати суд на користь "Нафтогазу".

"Газпром" виплатив Україні $345 млн через Стокгольмський арбітраж

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" із більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

Водночас у НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. Зі свого боку швейцарська влада уже вжила відповідних заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста у його нідерландських дочірніх компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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