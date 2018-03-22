"Газпром" оскаржив в суді рішення арбітражу щодо спору з "Нафтогазом"

Російський газовий концерн "Газпром" подав до апеляційного суду Швеції клопотання про часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з НАК "Нафтогаз України" на постачання палива.

"Оскільки остаточне рішення арбітрів щодо цього спору засноване на тих же висновках, що і раніше прийняте окреме рішення по арбітражному розгляду, клопотання подано на аналогічних підставах", - повідомляє прес-служба "Газпрому", передає Reuters.

Зокрема, російський газовий монополіст говорить про "перевищення арбітрами своїх повноважень при винесенні рішень і допущених арбітрами серйозних процесуальних помилках".

Нагадаємо, 2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

У відповідь на це в "Нафтогазі" зазначили, що не бачать підстав для розірвання транзитного контракту.

Як повідомляв "Обозреватель", 5 березня "Газпром" повідомив "Нафтогаз" про розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж. Пізніше в "Нафтогазі" підтвердили, що отримали повідомлення від "Газпрому".