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Газова війна з Росією: в Україні розкрили план "Газпрому"

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Російський "Газпром" може на деякий час повністю припинити транзит газу через Україну, щоб шантажувати Євросоюз припиненням постачання.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт нафтогазового ринку Геннадій Кобаль, коментуючи переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2019 року.

"В активі у "Нафтогаза" є перемога над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді, там понад 2 млрд доларів "Газпром" повинен заплатити. За цим рішенням є істотні зрушення, там блокуються і заарештовують активи "Газпрому" в Голландії, Люксембурзі, Британії", – нагадав Кобаль.

"Газпром" вже виступає з пропозиціями, щоб включити в домовленості рішення Стокгольмського суду, щоб "Нафтогаз" відмовився від нього і таким чином можна було б продовжити дію транзиту через Україну. Звичайно, ніхто на такі речі не піде, є рішення міжнародного арбітражу, воно повинно виконуватися, а потім вже можна говорити про продовження транзитного контракту", – підкреслив він.

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За словами експерта, Росія хоче об'єднати дві різні речі в один пакет домовленостей, але Україні не треба на це зважати.

При цьому Кобаль вважає, що Росія на деякий час припинить дію транзитного контракту.

"Ніхто не збирається з боку "Газпрому" вирішувати це питання. Чим більше складнощів і погроз буде – тим для Росії краще. Вони звикли таким чином тероризувати своїх споживачів, Україну, Європу, лякати, що не буде транзиту", – пояснив експерт.

"Разом з тим ми бачимо чіткі сигнали, що "Газпром" накопичує газ в Європі. Це робиться для того, щоб виконувати свої зобов'язання взимку перед споживачами в Європі, якщо вони відмовляться від транзиту на певний час", – додав він.

Газова війна з Росією: в Україні розкрили план "Газпрому"

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV ринок газу
Особа
Геннадій Кобаль
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром транзит газу
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
а все же пиздец для Неньки уже неминуем. надо дятлов уже раз и навсегда разогнать...слабым государствам не место в жестком мире..и вассальчиками прошмыгнуть не получиться..
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hunt andres
hunt andres
Что мешает России полностью перекрыть украинский транзит после введения СП2 в эксплуатацию? И при чем здесь шантаж? Ох, уж эти укромрии.
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Питон Каа
Питон Каа
Скакуасы, никто вам ничего платить не будет, транзита тоже больше не будет. Счастливо оставаться в вашем говне.
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