Газова війна з Росією: в Україні розкрили план "Газпрому"

Російський "Газпром" може на деякий час повністю припинити транзит газу через Україну, щоб шантажувати Євросоюз припиненням постачання.
Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт нафтогазового ринку Геннадій Кобаль, коментуючи переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2019 року.
"В активі у "Нафтогаза" є перемога над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді, там понад 2 млрд доларів "Газпром" повинен заплатити. За цим рішенням є істотні зрушення, там блокуються і заарештовують активи "Газпрому" в Голландії, Люксембурзі, Британії", – нагадав Кобаль.
"Газпром" вже виступає з пропозиціями, щоб включити в домовленості рішення Стокгольмського суду, щоб "Нафтогаз" відмовився від нього і таким чином можна було б продовжити дію транзиту через Україну. Звичайно, ніхто на такі речі не піде, є рішення міжнародного арбітражу, воно повинно виконуватися, а потім вже можна говорити про продовження транзитного контракту", – підкреслив він.
За словами експерта, Росія хоче об'єднати дві різні речі в один пакет домовленостей, але Україні не треба на це зважати.
При цьому Кобаль вважає, що Росія на деякий час припинить дію транзитного контракту.
"Ніхто не збирається з боку "Газпрому" вирішувати це питання. Чим більше складнощів і погроз буде – тим для Росії краще. Вони звикли таким чином тероризувати своїх споживачів, Україну, Європу, лякати, що не буде транзиту", – пояснив експерт.
"Разом з тим ми бачимо чіткі сигнали, що "Газпром" накопичує газ в Європі. Це робиться для того, щоб виконувати свої зобов'язання взимку перед споживачами в Європі, якщо вони відмовляться від транзиту на певний час", – додав він.
delo.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Газпром" має намір продовжити на рік контракт на транзит газу з Україною, щоб виграти час для завершення будівництва обхідних маршрутів постачання.
Україна наполягає на укладенні контракту терміном на 10 років.
"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
за оцінками "Нафтогазу", Україна втратила від газових контрактів з "Газпромом", укладених у січні 2009 року, 32 млрд доларів.
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