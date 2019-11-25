"Це буде удар!" Омелян розповів, до чого готуватися Україні в газовій війні з Росією

Україна повинна готуватися до повного перекриття транзиту російського газу через свою територію з 1 січня 2020 року.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян. На його думку, Україна, незважаючи на великі фінансові втрати, зможе убезпечити себе від тиску РФ у майбутньому.

Екс-міністр висловив думку, що Україна зможе обійтися без "Газпрому" тільки якщо стане повноправним учасником європейського ринку газу. Він наголосив на важливості анбандлінгу – роз'єднання функцій "Нафтогазу" на транзитні і видобувні заради енергетичної безпеки країни.

"Треба взяти до уваги, що 4 роки ми не отримуємо ані краплі російського газу безпосередньо від Росії. Чотири роки ми успішно торгуємо на європейському ринку і абсолютно незалежні від російських ультиматумів. Безсумнівно, відмова Росії від транзиту по території України – це буде суттєвий удар, тому що мова про кілька мільярдів доларів щорічної плати на рахунки "Нафтогазу" і відповідно бюджету України. Але я думаю, що нам треба дивитися далі", – зазначив він.

На думку Омеляна, Кремль і надалі використовуватиме енергоресурси як інструмент тиску: "Росіяни будуть завжди шантажувати – газом, електроенергією. Зараз російські компанії вийшли на український ринок електроенергії. Післязавтра вони можуть сказати – хлопці, ми тримаємо 30% вашого ринку електроенергії, ми перекриваємо постачання. І Україну знову лихоманить".

Колишній глава Мінінфраструктури вважає, що Україна повинна "абсолютно серйозно враховувати" можливість повного перекриття газового транзиту.

"Безсумнівно, буде важко. Набагато краще, якщо нам вдасться домовитися, але домовлятися ми повинні тільки у форматі з нашими європейськими та американськими союзниками... У росіян є серйозна проблема щодо транзиту, як би вони не надували щоки. У них політика є первинною, а економіка другорядною. Тому якщо буде прийняте Москвою політичне рішення щодо транзиту, ми повинні до цього бути готові", – підкреслив він.

Омелян зазначив, що Україна накопичила у своїх сховищах достатні запаси газу, щоб забезпечити внутрішні постачання без перебоїв. При цьому він визнав, що "в фінансовому плані, безумовно, це буде удар".

finobzor.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження на рік контракту з транзиту газу. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

Крім того, Росія чекає від України рішення про закупівлі газу з 2020 року безпосередньо у неї, а не у посередників в Європі.

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

У свою чергу, Україна заявляє про готовність до зупинки транзиту з 1 січня.

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