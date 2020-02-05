Газотранспортна система під загрозою: "Укртрансгаз" терміново звернувся до РНБО

"Укртрансгаз" звернувся до Ради національної безпеки й оборони щодо арештів усіх рахунків та активів підприємства.

Арешт унеможливлює роботу компанії та спричиняє ризики безпечному функціонуванню газотранспортної системи держави. Про це повідомила пресслужба "Укртрансгазу".

Також це ставить під загрозу забезпечення надійного функціонування підземних газосховищ у розпал опалювального сезону.

"Після виділення діяльності з транспортування газу в юридично відокремлену компанію ТОВ "Оператор ГТС України", робота "Укртрансгазу" серйозно ускладнилася через активізацію неправомірних дій третіх осіб щодо протиправного заволодіння майном "Укртрансгазу", – йдеться у зверненні.

Найбільш масштабною є вимога 2,3 млрд грн на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Інвест". "Укртрансгаз" розцінює судове рішення як неправомірне, а дії позивача – такими, що можуть мати ознаки шахрайства.

У зв’язку з цим "Укртрансгаз" звертається до РНБО з проханням захистити права підприємства та не допустити незаконного виведення грошових коштів та відчуження майна.

"Укртрансгаз" звернувся до Ради національної безпеки й оборони щодо арештів всіх рахунків та активів підприємства

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Господарський суд Києва затвердив мирову угоду про визнання "Укртрансгазом" (оператор газосховищ, який входить у групу компаній "Нафтогазу") за "Укрнафтою" газу в підземних сховищах майже на 15 млрд гривень.

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