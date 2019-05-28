Газ для українців подешевшає: озвучено терміни

В Україні ціна на газ для населення в літній сезон знизиться, українці відчують це в платіжках за липень.

Такий прогноз озвучила в ефірі ObozTV експерт з енергетичних питань Тетяна Бойко.

Експерт нагадала, що Кабмін своєю постановою №293 визначив порядок формування ціни для населення. Згідно з документом, вартість газу для населення залежить від цін для промисловості.

"На підставі цієї постанови "Нафтогаз" і розрахував ціну. Як ми бачимо на світових ринках, поки що ціна показує тенденцію до зниження. Є хороші новини для споживачів, що в літній сезон ціна буде падати. Це буде відображено в платіжках", – повідомила вона.

"Раніше у нас була інша формула – уряд тримав якусь середню ціну... Зараз ціна для населення на місяць відстає від ціни для промисловості", – пояснила Бойко.

За словами експерта, в платіжці у вартість газу входять, зокрема, витрати на транспортування і розподіл газу. Однак зараз немає передумов для збільшення цих складових, а тому "з ймовірністю в 99% споживачі побачать зниження".

Також Бойко припустила, що газ може знову подорожчати в осінньо-зимовий період у зв'язку зі збільшенням попиту на нього.

golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було одним з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

24 травня "Нафтогаз України" оголосив про зниження цін на газ для промисловості в червні майже на 8%. Ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, що діє в наступному місяці. За даними НАК, у липні газ для потреб населення стане майже на 8% дешевше – 5,8 грн за кубометр (без ПДВ, транспортування і розподілу).

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