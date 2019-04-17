Газ для українців може стати дешевшим: озвучено важливу умову

В Україні тарифи на газ для населення можуть значно знизитися, якщо НАК "Нафтогаз України" отримає право продавати блакитне паливо без посередників — безпосередньо споживачеві.

Таку заяву зробив керівник НАК Андрій Коболєв в інтерв'ю ТСН. Він уточнив, що "Нафтогаз" запропонував Кабінету Міністрів скасувати зобов'язання компанії продавати газ посередникам — облгазам і газзбутам.

"Якщо якийсь облгаз або газзбут, а це по суті одне і те саме, зможуть переконати приватного споживача купувати газ у них, і вони цей газ десь візьмуть і будуть поставляти споживачеві – будь-ласка, це конкуренція. Зараз є монопольне право газзбутів брати газ у "Нафтогазу" на пільгових умовах. Вони зобов'язані продавати весь газ населенню, але чи дійсно весь пільговий газ потрапляє до цієї категорії, перевірити неможливо. За більшу частину цього газу з нами не розраховуються", — розповів він.

Коболєв додав, що саме цим компаніям-посередникам "Нафтогаз" не може продавати газ дешевше, тому що так вони завдадуть божевільних збитків державній компанії.

"Зараз проблема зменшення ціни газу для населення України криється в дуже простій дії — прибрати приватних посередників між "Нафтогазом" і населенням. І це тільки одне рішення уряду", — додав він.

Коболєв також пояснив: незважаючи на те, що з 1 травня буде чергове підвищення цін на газ, що є зобов'язанням перед Міжнародним валютним фондом, у МВФ готові до скасування підвищення, якщо буде відмова від регулювання.

"Наскільки нам відомо, позиція МВФ така: або ви йдете за графіком і підвищуєте ціни, або ви взагалі ціни на газ не регулюєте. Вибирайте... Усунення непотрібних посередників зараз принесе користь всім. Ринкова ситуація дозволяє навіть знизити ціну для кінцевого споживача. Але це потрібно робити максимально швидко", — підсумував керівник НАК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 3 квітня ухвалив рішення дозволити НАК "Нафтогазу" коригувати тариф на газ, залежно від тих цін, за якими вони продають блакитне паливо промисловим споживачам. Тобто, якщо на українському ринку знижується вартість енергоресурсів, тоді і населення буде платити менше.

Уже зараз прості українці за кожен куб платять приблизно на 1 грн більше, ніж український бізнес. Кабмін поступово підвищував тарифи до рівня "ринкових", але тенденція на ринку змінилася і тепер встановлена чиновниками ціна вища за ринкову.

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