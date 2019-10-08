Одіозного олігарха Фукса оголосили в розшук у Росії за велике шахрайство: з'явилися подробиці

У Росії поліція оголосила в розшук у справі про шахрайство одіозного олігарха Павла Фукса. За попередніми даними, його також заочно заарештували в Москві.
Зокрема, власнику "Моссітігрупп" заочно пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві, повідомляє ТАСС з посиланням на Таганський суд Москви.
"Таганський районний суд Москви повідомляє, що в провадженні суду перебуває матеріал про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (заочно) щодо Фукса Павла Яковича, обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 КК РФ", – повідомила представник суду.
"Його оголошено в розшук. Судове засідання призначено на 11 жовтня о 10:00 мск", – додала вона.
Однак деталі кримінальної справи поки не повідомляються.
Також слідство просить заарештувати його брата – бізнесмена-девелопера і екс-співвласника мережі млинцевих "Теремок" Романа Фукса, якого звинувачують у шахрайстві при будівництві будинку на Митній вулиці в Москві.
Компанія "Моссітігрупп" брала участь у будівництві об'єктів у Москві і Києві. В кінці 2018 року "Москомстройінвест" повідомляв, про кримінальну справу про шахрайство проти "Олтер", яка будувала ЖК Sky House на Митній вулиці в Москві.
Компанію звинувачують у тому, що з 2014 року вона не виконувала зобов'язань перед пайовиками, а будинок, який повинен був бути зданий ще в 2011 році, добудований тільки на 90%.
На піку девелоперського бізнесу в 2010 році портфель проектів "Моссітігрупп" досягав 7 млн кв. м. Вона будувала в Москві два хмарочоси – "Євразію" і "Імперію", однак у компанії почалися проблеми з кредиторами – Сбербанком і Альфа-банком.
За інформацією Telegram-каналу Paradox Friends, Фукса вже заочно заарештували в Москві.
Джерела зазначають, що слідчі дії проти одіозного олігарха корелюють з розкручуванням "Україна-гейта" в США.
Фукс – один з ключових українських візаві адвоката президента США Руді Джуліані, на якого де-факто замкнуті всі справи американського лідера Дональда Трампа з Києвом.
За даними каналу, найближче оточення президента України Володимира Зеленського наполягає на відстороненні Фукса від справ.
Поліція Москви оголосила в розшук у справі про шахрайство одіозного олігарха Павла Фукса
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ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють в прикритті схем з відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється в зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику по українському паспорту на підставі візи США, яка була вклеєна у його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редради ЗМІ Михайла Бродського.
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