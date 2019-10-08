Одіозного олігарха Фукса оголосили в розшук у Росії за велике шахрайство: з'явилися подробиці

У Росії поліція оголосила в розшук у справі про шахрайство одіозного олігарха Павла Фукса. За попередніми даними, його також заочно заарештували в Москві.

Зокрема, власнику "Моссітігрупп" заочно пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві, повідомляє ТАСС з посиланням на Таганський суд Москви.

"Таганський районний суд Москви повідомляє, що в провадженні суду перебуває матеріал про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (заочно) щодо Фукса Павла Яковича, обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 КК РФ", – повідомила представник суду.

"Його оголошено в розшук. Судове засідання призначено на 11 жовтня о 10:00 мск", – додала вона.

Однак деталі кримінальної справи поки не повідомляються.

Також слідство просить заарештувати його брата – бізнесмена-девелопера і екс-співвласника мережі млинцевих "Теремок" Романа Фукса, якого звинувачують у шахрайстві при будівництві будинку на Митній вулиці в Москві.

Компанія "Моссітігрупп" брала участь у будівництві об'єктів у Москві і Києві. В кінці 2018 року "Москомстройінвест" повідомляв, про кримінальну справу про шахрайство проти "Олтер", яка будувала ЖК Sky House на Митній вулиці в Москві.

Компанію звинувачують у тому, що з 2014 року вона не виконувала зобов'язань перед пайовиками, а будинок, який повинен був бути зданий ще в 2011 році, добудований тільки на 90%.

На піку девелоперського бізнесу в 2010 році портфель проектів "Моссітігрупп" досягав 7 млн кв. м. Вона будувала в Москві два хмарочоси – "Євразію" і "Імперію", однак у компанії почалися проблеми з кредиторами – Сбербанком і Альфа-банком.

За інформацією Telegram-каналу Paradox Friends, Фукса вже заочно заарештували в Москві.

Джерела зазначають, що слідчі дії проти одіозного олігарха корелюють з розкручуванням "Україна-гейта" в США.

Фукс – один з ключових українських візаві адвоката президента США Руді Джуліані, на якого де-факто замкнуті всі справи американського лідера Дональда Трампа з Києвом.

За даними каналу, найближче оточення президента України Володимира Зеленського наполягає на відстороненні Фукса від справ.

Поліція Москви оголосила в розшук у справі про шахрайство одіозного олігарха Павла Фукса

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ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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