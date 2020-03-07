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7 березня • оновлено в 06:29
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Французький суд ухвалив несподіване рішення по біткоїнам

1.3т
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Суд у Франції прирівняв біткоїни до офіційної валюти. Рішення було прийнято 26 лютого, але оприлюднено тільки зараз.

Справа стосувалася спору між французькою біржею Paymium і британською інвестиційною фірмою BitSpread. У 2014 році Paymium позичила у BitSpread деяку суму у біткоїнах. Після хардфорка Bitcoin Cash у 2017 році власники оригінальної криптовалюти могли отримати монети у новому блокчейні. Через це виникло питання, чи повинна BitSpread передати BCH кредитору, повідомляє місцеве видання Les Echos.

Французький суд ухвалив несподіване рішення

Французький суд ухвалив несподіване рішення

sia.ru

У пошуках відповіді суд розглянув правову природу біткоїна і визнав його взаємозамінним активом, на який, як і на гроші, поширюються загальні принципи кредитування. Іншими словами, право власності на актив протягом всього часу дії угоди залишається у позичальника. Таким чином, суд прийшов до висновку, що BitSpread може залишити BCH собі за тим же принципом, що і акціонер отримує дивіденди.

"Це важливе рішення, оскільки воно дозволяє розглядати біткоїни як гроші або інші фінансові інструменти. Це полегшить операції з біткоїнами і посприяє зростанню ліквідності ринку криптовалют", – заявив юрист фірми Kramer&Levin Юбер де Воплан.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, згідно із заявою професора міжнародного бізнесу Кемпбелла Харві, біткоїни і інші криптовалюти не використовуються інвесторами як "рятувальний круг" навіть на тлі нестабільності світової економіки.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Франція
Тег
біткойн
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