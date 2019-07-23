Фіскальна служба отримала нового очільника: що відомо

Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенка.

Відповідне розпорядження уряду №556-р підписав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, свідчить "Урядовий портал".

Згідно з документом, Гутенко повинен приступити до обов'язків голови Державної фіскальної служби вже з вівторка, 23 липня.

До цього призначення він обіймав посаду директора департаменту таргетингу і управління митними ризиками ДФС.

Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенка

Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Так, ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

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