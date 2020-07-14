Фірташ виграв суд у WOG на 600 мільйонів

Компанія олігарха Дмитра Фірташа "Концерн "Стирол" у суді добилася стягнення з "ВОГ Трейдинг" 598 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення Господарського суду Волинської області.

Згідно з судовими матеріалами, ця заборгованість виникла на підставі договору про надання безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі. Строк повернення фіндопомоги спливав 1 січня 2019 року.

1 липня 2020 року Господарський суд Донецької області відмовився задовольнити позов "ВОГ Трейдинг" до "Концерн "Стирол" про визнання недійсним згаданого договору.

За даними держреєстру, кінцевий бенефіціар "Концерн Стирол" – Дмитро Фірташ, а власники "ВОГ Трейдинг" – Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєви (діти покійного народного депутат Ігоря Єремеєва), яким належить група "Континіум" (серед її активів - у т.ч. мережа АЗС WOG).

У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн доларів. Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG.

За даними ЗМІ, Фірташ отримав пакет акцій мережі у 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед банком "Надра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташ входить в ТОП 100 найбагатших бізнесменів України. У 2019 році він посідав сьому сходинку.