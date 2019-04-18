"Фінансування зброї для Путіна": у Європі виступили проти закупівель газу у Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що закупівля газу Європейським Союзом у Росії є фінансуванням зброї для російського президента Володимира Путіна.

"Німеччина будує другий газопровід із Росії, "Північний потік-2". Насправді, це просто фінансування зброї для містера Путіна. Платити за російський газ – це платити за російську зброю", – повідомив Моравецький, виступаючи в Нью-Йоркському університеті на заході, присвяченому 15-й річниці вступу Польщі до Європейського Союзу, передає "Укрінформ".

За його словами, потреби в закупівлі російського газу не існує, оскільки в Європі достатньо LNG-терміналів для імпорту газу з Алжиру, Норвегії та Сполучених Штатів.

Прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що загальний обсяг такого імпорту може становити 180 мільйонів кубометрів – рівно стільки, скільки потрібно зараз Європі.

"Ми могли б бути більш незалежними від російського газу. Але на це не вистачає політичної волі. Так, як зробила це Польща. Адже ми будуємо газопровід до Норвегії і успішно побудували LNG-термінали для закупівлі американського газу з Катару. Ми на шляху до незалежності. Оскільки саме завдяки газу містер Путін фінансує свою армію", – підсумував Моравецький.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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