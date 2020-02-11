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12 лютого • оновлено в 03:01
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Премії в половину зарплати: з'ясувалося, скільки сотень тисяч отримує Рябошапка

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка за роботу в січні 2020 року одержав понад 180 тисяч гривень.

Половину цієї суми становлять премії і надбавки. Про це повідомив "24 канал", журналісти якого отримали відповідь Офіса Генпрокурора на відповідний запит.

Так, за перший місяць 2020 року Рябошапка отримав зарплату в розмірі 180 тисяч 672 гривень. Однак із цієї суми ще відрахують податки.

Новини
Прокурорам Рябошапки підняли зарплати: названі суми

Посадовий оклад Рябошапки на посаді генпрокурора становить лише половину його зарплати – 93 тисячі 648 гривень. Інша частина складається з премії та різних надбавок.

Руслан Рябошапка: названа зарплата

Руслан Рябошапка: названа зарплата

Відповідь Офісас Генпрокурора на запит

Відповідь Офісас Генпрокурора на запит

24 канал

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у Генерального прокурора України Руслана Рябошапки знайшовся будинок у Франції. Він пояснив, звідки гроші.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України зарплата
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
все эти деньги ставленника запада украдены у народа Украины.
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