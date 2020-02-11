Премії в половину зарплати: з'ясувалося, скільки сотень тисяч отримує Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка за роботу в січні 2020 року одержав понад 180 тисяч гривень.

Половину цієї суми становлять премії і надбавки. Про це повідомив "24 канал", журналісти якого отримали відповідь Офіса Генпрокурора на відповідний запит.

Так, за перший місяць 2020 року Рябошапка отримав зарплату в розмірі 180 тисяч 672 гривень. Однак із цієї суми ще відрахують податки.

Посадовий оклад Рябошапки на посаді генпрокурора становить лише половину його зарплати – 93 тисячі 648 гривень. Інша частина складається з премії та різних надбавок.

Руслан Рябошапка: названа зарплата

Відповідь Офісас Генпрокурора на запит 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у Генерального прокурора України Руслана Рябошапки знайшовся будинок у Франції. Він пояснив, звідки гроші.

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