Звільнять від комуналки і дадуть надбавки до пенсії: кого зачепить нововведення від Кабміну

Кабінет міністрів ухвалив рішення ввести додаткові виплати до пенсій тим, у кого в АТО/ООС загинув член сім'ї. Крім того, окремі категорії частково звільнили від комуналки.

Про те, які зміни підготували в Кабміні і хто ще має право на доплати, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Нова соціальна допомога та звільнення від комуналки

В Україні Кабмін ухвалив рішення частково звільнити від комуналки тих, хто має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (йдеться про Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці та повних кавалерів ордена Трудової Слави). Вони звільняються від комуналки в будинках без опалення в межах соціальних нормативів.

Крім того, Кабмін встановив із першого серпня щомісячну адресну допомогу до пенсійної виплати непрацездатним членам сім'ї добровольців, які загинули під час участі в АТО/ООС, в разі втрати годувальника або до призначеної дітям державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

"Розмір виплат одному члену сім'ї повинен становити не менше ніж 7800 грн, на двох і більше членів сім'ї – не менше 6100 гривень кожному", – пояснюють у Мінсоці.

Уряд також підготував законопроєкт, в якому передбачено:

держава повинна гарантувати ветеранам праці та особам похилого віку надання різних видів соціальної допомоги шляхом інформування населення про послуги і програми з підтримки літніх людей,

створення умов для здорового й активного довголіття,

забезпечення реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки,

забезпечення реалізації права на соціальні послуги через залучення постачальників соцпослуг недержавного сектору,

забезпечення зміцнення й розвитку установ, що надають соцпослуги,

забезпечення реалізації державних і регіональних цільових програм соціального захисту ветеранів праці та осіб похилого віку.

Хто ще має право на доплати

Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, передбачена статтями 50 та 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

1) особам, які належать до категорії 1:

з учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи – 474,5 0 грн;

особам з інвалідністю II групи – 379,6 0 грн;

особам з інвалідністю III групи – 284,7 0 грн;

для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи – 341,64 грн;

особам з інвалідністю II групи – 227,76 грн;

особам з інвалідністю III групи – 170,82 грн;

2) особам, які належать до категорій 2-4:

особам, які належать до категорії 2 – 170,82 грн;

особам, які належать до категорії 3 – 113,88 грн;

особам, які належать до категорії 4 – 56,94 грн;

3) дітям з інвалідністю, а також хворим унаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 170,82 грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, доплату можна отримати і за стаж понад нормативний.

У грудні надбавка за рік додаткового стажу збільшиться із 17,12 до 17,69 грн, а з липня 2021-го – до 18,54 грн, а з грудня наступного року – до 19,34 грн.

На надбавку мають право жінки, які відпрацювали більш ніж 30 років, і чоловіки, які мають від 35 років стажу. Крім того, на надбавку можуть розраховувати й ті, хто пізніше вийшов на пенсію за власним бажанням:

на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

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