Звільнення за лікарняні та у відпустці і скасування виплат: нюанси нового закону

В Україні розробляють нові норми Кодексу законів про працю. Серед іншого парламентарії розглядають можливість звільняти вагітних і тих, хто перебуває на лікарняному.

Про це повідомляє видання Сегодня. Так, головних нововведень від депутатів може бути кілька: перше - дати роботодавцю можливість звільнити працівника, якщо він знаходиться у відпустці, на лікарняному (цим нерідко зловживають чиновники, обвинувачені в корупції), а також звільнити вагітних і тих що в декреті.

Зараз це все можливо лише при ліквідації підприємства. При цьому звільняються не зобов'язані виплачувати вихідну допомогу. Друге - скоротити оплачувану відпустку (зараз він дорівнює мінімум 24 календарних дня), скасувати додаткові відпустки пільговикам, в тому числі багатодітним матерям, учасникам бойових дій і чорнобильцям. Зауважимо: раніше пропонували збільшити оплачувану відпустку до 28 календарних днів.

Третє - ввести так званий "експрес-лікарняний", коли працівник може хворіти 1-3 дні без надання виправдувальних документів, але ці дні йому не оплатять. Зауважимо: зараз це називається відпустка за свій рахунок.

Як писав OBOZREVATEL, українці вже незабаром будуть працювати за новими правилами.

Проект Кодексу законів про працю (КЗпП) в першому читанні прийняли ще кілька років тому. Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документу.

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