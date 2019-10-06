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6 жовтня • оновлено в 17:51
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Звільнення за лікарняні та у відпустці і скасування виплат: нюанси нового закону

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В Україні розробляють нові норми Кодексу законів про працю. Серед іншого парламентарії розглядають можливість звільняти вагітних і тих, хто перебуває на лікарняному.

Про це повідомляє видання Сегодня. Так, головних нововведень від депутатів може бути кілька: перше - дати роботодавцю можливість звільнити працівника, якщо він знаходиться у відпустці, на лікарняному (цим нерідко зловживають чиновники, обвинувачені в корупції), а також звільнити вагітних і тих що в декреті.

Зараз це все можливо лише при ліквідації підприємства. При цьому звільняються не зобов'язані виплачувати вихідну допомогу. Друге - скоротити оплачувану відпустку (зараз він дорівнює мінімум 24 календарних дня), скасувати додаткові відпустки пільговикам, в тому числі багатодітним матерям, учасникам бойових дій і чорнобильцям. Зауважимо: раніше пропонували збільшити оплачувану відпустку до 28 календарних днів.

Звільнення за лікарняні та у відпустці і скасування виплат: нюанси нового закону

Новини
Довгий робочий день і 6 нових вихідних: нові правки у КЗпП

Третє - ввести так званий "експрес-лікарняний", коли працівник може хворіти 1-3 дні без надання виправдувальних документів, але ці дні йому не оплатять. Зауважимо: зараз це називається відпустка за свій рахунок.

Як писав OBOZREVATEL, українці вже незабаром будуть працювати за новими правилами.

Проект Кодексу законів про працю (КЗпП) в першому читанні прийняли ще кілька років тому. Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документу.

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Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
Кодекс про працю робота безробіття
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Рабовладельческий строй внедряется полным ходом. Слава евроассоциации.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Це автоматично звільнить усіх вагітних які не тракалися з директором! Все що можна заради збільшення прибутку - роботодавець зробить!
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Привет страна
Привет страна
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, на кого работаем? Я смотрю то что пишут реальные Украинцы удаляется, а грязь которую льют на нашу страну остаётся. Отписываюсь, вы конченый продажный сайт.
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