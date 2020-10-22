Зеленський закликав посилити покарання за маски і штрафувати на місці

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях. Глава держави вважає, що штрафувати потрібно відразу на місці, без судів.

Для цього потрібно змінити законодавство, а робити це до місцевих виборів депутати не хочуть. Про це Володимир Зеленський заявив під час свого інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

"Таке законодавство. Приймати рішення повинні депутати Верховної Ради. Ніхто перед виборами нічого не хоче робити. Питання не в монобольшінстве. Наші люди, я вважаю, сильно розслабилися. Я розумію, що втомилися, але не носити маски неправильно. Зміни в законодавстві повинні бути. Повинні знати: не носиш маску – відразу можна штрафувати. Але навіть це не так страшно. страшно, коли збирають 20-30 тис. людей на концертах. Ми попереджали Дніпро, Одесу, Харків. Скрізь пішла хвиля. Там є кримінальні справи. Але таке законодавство", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розробив новий законопроєкт, який повинен зобов'язати не просто носити медичні засоби захисту, але й робити це правильно. За маски на підборідді доведеться платити 255 грн.

"Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті, навіть трохи зменшуються штрафи, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину", – презентував законопроєкт міністр юстиції Денис Малюська.

Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. грн, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого українця, що працює. Так, якщо, наприклад, прийти в торговельний центр і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хочуть по-новому карати за борги з комуналки. Пеня злетить у десятки разів, водночас недобросовісного клієнта можуть залишити без водійських прав і можливості злітати за кордон.