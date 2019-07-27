Зеленський придумав "цивільну конфіскацію": у кого і що заберуть

В Україні президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про цтвільну конфіскації. Якщо НАБУ доведе, що майно було куплено на гроші, які на 1 млн перевищують доходи, його можуть конфіскувати в рахунок держави.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Конфіскація може торкнутися виключно чиновників (як місцевого, так і державного рівнів). Звичайний найнятий працівник, бізнесмен, пенсіонер або безробітний під дію законопроекту не потрапить. Але і для чиновників також є свої обмеження. Щоб потрапити під статтю, потрібно мати рахунок в банку, машину, нерухомість, коштовності на суму, яка значно перевищує офіційний дохід.
Конфіскація від Зеленського
Достатньою для притягнення до відповідальності вважається різниця в 500 прожиткових мінімумів для працездатних. На даний момент це 1 млн 35 тис. грн.
Поскаржитись на потенційних корупціонерів може Національне антикорупційне бюро (НАБУ), але попередньо такий крок потрібно узгодити зі Спеціалізованою антикорупційної прокуратурою (САП).
Якщо ж заяву збираються подавати проти правоохоронців із зазначених органів, то поскаржитися на них може Генпрокуратура. Рішення про те, чи винен чиновник, може винести Вищий антикорупційний суд.
Як писав OBOZREVATEL:
26 лютого Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.
Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.
27 лютого у Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження за ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення у майбутньому.
Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
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