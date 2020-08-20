Нечесно, коли медики отримують різну зарплату, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичні працівники незалежно від профілю та ланки надання допомоги повинні отримувати гідну зарплатню.

Про це він сказав під час спілкування з персоналом Херсонської міської клінічної лікарні, йдеться у повідомленні пресслужби на сайті голови держави.

"При всій повазі до лікарів первинної ланки мені здається, що це нечесно, коли заробітна плата в одних лікарів порівняно з іншими вища. І порівняння тут не залежало від якості лікаря, професійних дій, заслуг, освіти тощо, а порівняння тільки в тому, що частина реформи зроблена, а частина – ні", – сказав Зеленський.

За його словами, медична реформа в Україні зараз фактично на самому старті.

"Ми чесно сказали, що медики в країні є, а медицина – велика проблема. Медики у нас чудові, а медицини ні технічно, ні за умовами, ні за рівнем заробітної плати у нас немає. Ми на початку всіх цих дій і хочемо зробити дійсно нормальну медицину", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що підвищення зарплат медикам заблоковане Національною службою здоров'я України.

За його словами, заробітна плата молодих лікарів повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень.

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