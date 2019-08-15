Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Зарплати по 50 тисяч грн: хто в Україні отримує найбільше

2.2т Читати матеріал російською

Найвищі зарплати в Україні – у моряків і льотчиків. Вони отримують близько 56 тисяч грн на місяць – в п'ять разів більше, ніж в середньому платять представникам інших професій.

Про це з посиланням на дані Держстату повідомляє "Сегодня". Там уточнюють, що середня зарплата в Україні становить 10723 грн.

На другому місці за рівнем доходів – держслужбовці вищого рангу, керівники і менеджери на держпідприємствах. Згідно зі статистикою, вони отримують в 2,3 рази більше середньої зарплати.

Новини
Розкрито величезну зарплату глави "Укрзалізниці": могли б утримувати ціле підприємство

Третє місце займають айтішники. В середньому вони отримують в 2,2 більше середньої зарплати. За ними йдуть управлінці в оборонній промисловості і у виробництві електроенергії, газу та води – більше в 2,1 рази.

У два рази вище за середню зарплату отримують інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи, гірники, підривники, різьбярі каменю і каменотеси.

У кого в Україні найвищі зарплати

У кого в Україні найвищі зарплати

Еспресо.TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум в гривнях і побивши рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті. Про це повідомив керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

При цьому зарплати українських гендиректорів за останні чотири роки зросли на 36-80% в залежності від галузі. Тоді як середнє зростання окладів по країні склало 15%.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Тег
зарплата
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...