Зарплати по 50 тисяч грн: хто в Україні отримує найбільше

Найвищі зарплати в Україні – у моряків і льотчиків. Вони отримують близько 56 тисяч грн на місяць – в п'ять разів більше, ніж в середньому платять представникам інших професій.

Про це з посиланням на дані Держстату повідомляє "Сегодня". Там уточнюють, що середня зарплата в Україні становить 10723 грн.

На другому місці за рівнем доходів – держслужбовці вищого рангу, керівники і менеджери на держпідприємствах. Згідно зі статистикою, вони отримують в 2,3 рази більше середньої зарплати.

Третє місце займають айтішники. В середньому вони отримують в 2,2 більше середньої зарплати. За ними йдуть управлінці в оборонній промисловості і у виробництві електроенергії, газу та води – більше в 2,1 рази.

У два рази вище за середню зарплату отримують інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи, гірники, підривники, різьбярі каменю і каменотеси.

У кого в Україні найвищі зарплати Еспресо.TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум в гривнях і побивши рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті. Про це повідомив керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

При цьому зарплати українських гендиректорів за останні чотири роки зросли на 36-80% в залежності від галузі. Тоді як середнє зростання окладів по країні склало 15%.

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