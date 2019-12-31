Зарплата в 2020 році різко зросте: Милованов озвучив цифри

У 2020 році темпи зростання реальної зарплати в Україні складуть близько 10%.

Про це у вівторок, 31 грудня, на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Він вказав на те, що зростання заробітної плати високими темпами відбувається в країні вже четвертий рік поспіль.

У 2019 році за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вираженні була на 9,6% вищою, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Новини Середня зарплата в Україні сягнула історичного максимуму в доларовому еквіваленті

Ілюстрація. Зарплати в Україні Еспресо.TV

"Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже значно перевищила докризовий рівень 2013 року.

З урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і наступного року будуть залишатися високими – близько 10%", – зазначив міністр.

За його словами, від таких показників виграють фахівці з кваліфікаціями, які потрібні для галузей, у яких відбуваються інвестиції. "Там будуть нові вакансії і більш високі зарплати", – написав Милованов.

"Також збільшення зарплат буде зменшувати міграцію робітників за кордон, а в певних галузях і певних регіонах, де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатися", – додав він.

Однак, за його словами, зростання зарплат – погані новини для певного типу бізнесу, зокрема того, де відбуваються інвестиції в розвиток продуктивності.

"Їхня собівартість працівників зростатиме. А доходи падатимуть. Тому що продуктивність працівників залежить від місця роботи. В одній компанії створені всі умови для високої ефективності роботи, в інший нічого не зроблено. І ці компанії конкурують за тих же працівників. Працівники підуть у компанії з високою зарплатою. А високу зарплату можуть платити ті, де працівник буде більш продуктивним", – пояснив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Володимир Компанієць повідомив про досягнення історичного максимуму середньою зарплатою в Україні, опублікувавши дані по регіонах.

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