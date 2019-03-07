Зарплата $2 млн: Гройсман зробив зізнання про контракт глави "Нафтогазу"

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримував річну зарплату в розмірі близько двох мільйонів доларів у рік.

Як передає ТСН, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, зазначивши, що ця сума в чотири рази більша, ніж заробляють на аналогічних посадах у Європі.

"Все дуже просто. 5 років діяв контракт керівника НАК "Нафтогаз". За цим контрактом його зарплата була майже 2 млн доларів на рік. Цей контракт був підписаний тодішнім міністром економіки за три дні до приходу нашого уряду. Ми дискутували, з суспільством обговорювалося все. Подивилися, скільки такий рівнозначний менеджер отримує в європейських країнах у державній компанії. В чотири рази менше", — сказав Гройсман.

Він додав, що Коболєву були готові платити "європейську зарплату", але не стільки, скільки він заробляє за контрактом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коболєв відмовився назвати суму своєї зарплати, скромно натякнувши, що вона "досить велика за українськими мірками".

У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Андрієм Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

Того ж дня з'явилася офіційна реакція Кабміну, згідно з повідомленням, уряд поки не ухвалював жодних рішень щодо продовження контракту з Коболєвим.

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