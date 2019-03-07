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Зарплата $2 млн: Гройсман зробив зізнання про контракт глави "Нафтогазу"

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Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримував річну зарплату в розмірі близько двох мільйонів доларів у рік.

Як передає ТСН, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, зазначивши, що ця сума в чотири рази більша, ніж заробляють на аналогічних посадах у Європі.

"Все дуже просто. 5 років діяв контракт керівника НАК "Нафтогаз". За цим контрактом його зарплата була майже 2 млн доларів на рік. Цей контракт був підписаний тодішнім міністром економіки за три дні до приходу нашого уряду. Ми дискутували, з суспільством обговорювалося все. Подивилися, скільки такий рівнозначний менеджер отримує в європейських країнах у державній компанії. В чотири рази менше", — сказав Гройсман.

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Він додав, що Коболєву були готові платити "європейську зарплату", але не стільки, скільки він заробляє за контрактом.

Зарплата $2 млн: Гройсман зробив зізнання про контракт глави "Нафтогазу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коболєв відмовився назвати суму своєї зарплати, скромно натякнувши, що вона "досить велика за українськими мірками".

У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Андрієм Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

Того ж дня з'явилася офіційна реакція Кабміну, згідно з повідомленням, уряд поки не ухвалював жодних рішень щодо продовження контракту з Коболєвим.

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