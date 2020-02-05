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7 лютого • оновлено в 08:57
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Закон про пенсії для ОРДЛО: Рада дала задній хід

12.4т
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Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт № 2083-д про пенсії для мешканців тимчасово непідконтрольних територій на Донбасі (ОРДЛО).

За це на засіданні в середу, 5 лютого, проголосували 314 народних депутатів. Ухвалити документ у першому читанні захотіли лише 184 депутата.

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Текст документа викликав суперечки. Зокрема, голова комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що суму для виплат, розраховану Пенсійним фондом, на її думку, завищено вдвічі. "Ми не знаємо, яка кількість пенсіонерів знаходиться на території так званих "ЛНР", "ДНР" та Криму", – сказал Третьякова.

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При цьому депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що Україна не може виплачувати мешканцям ОРДЛО пенсії, оскільки невідомо, чи не підтримують вони Росію.

"Я категорично проти закону. У нас величезна кількість переселенців, які практично нічого не отримали від держави. А ми зараз будемо виплачувати пенсії пенсіонерам, які залишилися на окупованих територіях. Хто буде визначати, які погляди у тих пенсіонерів? Підтримують вони Росію чи ні? ми зараз плюємо на всіх переселенців, які зараз потребують житла, у виплатах тут і нічого не отримують ", – прокоментувала ідею виплат Богуцька.

Пенсії для ОРДЛО

Пенсії для ОРДЛО

Тому законопроєкт направили назад до комітету з питань соцполітики, щоб його там підготували для повторного першого читання – в уже доопрацьованому вигляді.

Що передбачає доопрацьований законопроєкт:

  • спрощення процедури доведення права на виплату пенсій та її розміру шляхом скасування обов'язковості надання паперових документів;

  • скасування обмеження щодо можливості отримати не виплачену пенсію лише за три роки, в тому числі спадкоємцями;

  • врегулювання особливого режиму та порядку отримання пенсій для пенсіонерів, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях України.

Результати голосування

Результати голосування

Результати голосування

Результати голосування

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Пенсія в Україні Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО Донецька область Лугаська область пенсії
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Эй, дынырэ, когда вы уже все украинские паспорта заберёте у ваших жителей, что бы к нам в Украину не шастали туда сюда???
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Поддерживаю ! Перед выдачей пенсии - пение Еще не вмерла, кровью - Крым Украинский, плевок в портрет ордовладельца... и не важно, что собственно это мать ваша, она строила Советскую Украину
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинские ученые 6 лет проводили исследования и доказали, что только в Украине Ж О П А - это не часть тела, а событие!!!, а ПОЛНАЯ Ж О П А - это вообще комплекс мероприятий, узаконенный Верховной Радой.
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