Закон про пенсії для ОРДЛО: Рада дала задній хід

Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт № 2083-д про пенсії для мешканців тимчасово непідконтрольних територій на Донбасі (ОРДЛО).

За це на засіданні в середу, 5 лютого, проголосували 314 народних депутатів. Ухвалити документ у першому читанні захотіли лише 184 депутата.

Текст документа викликав суперечки. Зокрема, голова комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що суму для виплат, розраховану Пенсійним фондом, на її думку, завищено вдвічі. "Ми не знаємо, яка кількість пенсіонерів знаходиться на території так званих "ЛНР", "ДНР" та Криму", – сказал Третьякова.

При цьому депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що Україна не може виплачувати мешканцям ОРДЛО пенсії, оскільки невідомо, чи не підтримують вони Росію.

"Я категорично проти закону. У нас величезна кількість переселенців, які практично нічого не отримали від держави. А ми зараз будемо виплачувати пенсії пенсіонерам, які залишилися на окупованих територіях. Хто буде визначати, які погляди у тих пенсіонерів? Підтримують вони Росію чи ні? ми зараз плюємо на всіх переселенців, які зараз потребують житла, у виплатах тут і нічого не отримують ", – прокоментувала ідею виплат Богуцька.

Пенсії для ОРДЛО

Тому законопроєкт направили назад до комітету з питань соцполітики, щоб його там підготували для повторного першого читання – в уже доопрацьованому вигляді.

Що передбачає доопрацьований законопроєкт:

спрощення процедури доведення права на виплату пенсій та її розміру шляхом скасування обов'язковості надання паперових документів;

скасування обмеження щодо можливості отримати не виплачену пенсію лише за три роки, в тому числі спадкоємцями;

врегулювання особливого режиму та порядку отримання пенсій для пенсіонерів, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях України.

Результати голосування

Результати голосування

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо виступив за відновлення виплати українських пенсій жителям ОРДЛО.

Наприкінці листопада 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про виплату пенсій жителям окупованого Росією Донбасу.

Глава Донецької ОДА Павло Кириленко вважає, що пенсії на окуповані Росією території може доставляти ОБСЄ.

Колишній глава Мінсоцполітики Андрій Рева заявив, що такий крок може призвести до вічного конфлікту на Донбасі.

Україна може виплачувати пенсії жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей виключно на підконтрольній території. Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній міністр соціальної політики Андрій Рева

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся