Заборона на роботу і в'язниця: у Раді запропонували карати за незаконне збагачення по-новому

У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроект про відповідальність за незаконне збагачення. Він передбачає за нелегальні доходи забороняти чиновникам працювати на державу і обмежувати їхню свободу.

Відповідний законопроект №10110-д опублікували на сайті парламенту. Так, за активи на суму від 17 тис. грн (1 тис. неоподатковуваних мінімумів) — до трьох років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади на той самий термін.

Незаконне збагачення lcmedia.com.ua

Якщо "збагатитися" на 119 тис. грн (7 тис. неоподатковуваних мінімумів) — від трьох до шести років позбавлення волі із забороною на роботу. Найжорсткіше покарання передбачили для тих, хто отримав від 255 тис. грн (15 тис. неоподатковуваних мінімумів). Такому чиновнику загрожує від п'яти до восьми років в'язниці і заборона на роботу протягом трьох років. Також у проекті закону зазначено, що подібні провадження розслідуватиме НАБУ, тому що незаконне збагачення відноситься до корупційних злочинів.

Законопроект розробила група при Комітеті Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Як писав OBOZREVATEL :

26 лютого Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання із проханням визнати статтю неконституційною.

27 лютого у Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження у ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення у майбутньому.

Замість скасованої статті на той час президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Свою пропозицію подав і чинний глава держави Володимир Зеленський.

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