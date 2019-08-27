Заберуть права і оштрафують: як і чому не можна тонувати стекла автомобіля

В Україні тонувати стекла автомобіля можна, але тільки за певних умов. З вулиці повинно бути добре видно водія та пасажира, а з транспортного засобу – дорогу. В автолюбителів, які зловживають цим правилом, можуть забрати права або навіть заарештувати на 10 діб.

Про те, як не можна тонувати авто, чому і що загрожує порушникам – у матеріалі OBOZREVATEL.

Чому не можна тонувати так, як хочу?

Тому що небезпечно. Якщо водієві погано видно, постраждати може не тільки він, а й будь-хто на дорозі. В Україні, якщо порівнювати з сусідами, лояльний закон. У нас можна тонувати стекла, але так, щоб і водія, і дорогу було добре видно. А ось у ЄС взагалі заборонене будь-яке тонування, крім того, яке передбачено заводом-виробником. Але й заводи працюють за чіткими нормативам і не можуть їх порушити.

Тонування авто

Тому що водія має бути видно. У Кропивницькому 22 серпня просто біля СІЗО розстріляли адвоката. Під'їхав ВАЗ із тонованими стеклами, а всередині – автоматник. Через тоноване скло ні камери, ні свідки не можуть розглянути, хто в автомобілі.

Але якщо подібні злочини – рідкість, то водій напідпитку або який розмовляє по телефону за кермом – поширені випадки. У поліції має бути можливість бачити, хто і в якому стані керує транспортним засобом. А коли на дорогах встановлять камери для фіксації порушень, наявність прозорого лобового скла також дасть можливість "побачити" порушення.

Добре. А як можна?

У правилах дорожнього руху зазначається: заборонено керувати автомобілем, якщо на стеклах "встановлені додаткові предмети або нанесене покриття, яке обмежує огляд із місця водія". Є декілька винятків. Наприклад, сонцезахисну плівку наклеїти можна. Але вона має бути завширшки не більше 14 см.

Тонування авто в Україні

Тонувати теж можна. Важливо, щоб лобовое скло пропускало 75% світла. Бічні – 70%. Окремих "норм" для заднього скла немає. Тому, за бажання, його можна тонувати як завгодно. А ось дзеркальне тонування заборонене абсолютно для всіх і незалежно від світлопропускання. Всі ці правила описані в ГОСТ 5727-88.

Плівка на склі авто – не завжди погано. По-перше, так безпечніше. Якщо трапиться аварія, скло не розкришиться по салону й не зашкодить водію, пасажирам. По-друге, так можна захиститися від сонця, відблисків, зустрічних фар.

Хочу тонувати стекла. Які вони взагалі є?

Головні правила – дзеркальні не купувати й переконатися, що здатність пропускати світло відповідає нормам. Є декілька видів тонувальних плівок. Металізована (з тонким напиленням алюмінію) – довго не вигорає, захищає від сонця, але "псує" мобільне покриття в салоні.

металізована плівка prom.ua

Кольорова – створює ефект фарбування стекол. Комусь подобається. Важливо, щоб для водія не спотворювалися кольори із салону (про це йдеться в ПДР).

Кольорова плівка autobass

З переходом кольору. Скло здається різнобарвним. Допомагає від відблисків, зберігає огляд.

Плівка з перехідним кольором autoclub

Є ще плівка, яка знімається (самостійно можна знімати й клеїти назад) і атермальна (завжди проходить перевірки відповідності нормативам, захищає від сонця).

На СТО за повне тонування авто візьмуть від трьох до семи-восьми тисяч гривень. Правда, все залежить від типу плівки, міста, цінової політики СТО. В окремих випадках послуга може дійти і до 15 тисяч гривень.

А якщо затонують із порушенням?

Поліція має право виписати протокол і оштрафувати тих, хто проігнорував вимогу ПДР. За перший раз – 340 грн, а якщо попастися протягом року вдруге, то можуть на пів року забрати права або навіть заарештувати на 10 діб.

Юрист Олександр Плахотник пояснює: тут є декілька "але". Перше – щоб виписати протокол, поліцейський повинен на законних підставах зупинити автомобіль. Серед причин немає пункту "для перевірки тонування". Друге – щоб виписати протокол, потрібно спеціальним приладом перевірити стекла.

Найчастіше наша поліція використовує "Блик" або "Тонік", розповідає юрист. У приладу має бути паспорт, свідоцтво про повірку (проводити потрібно щорічно). Отже, Плахотник радить:

попросити поліцейського показати паспорт і свідоцтво про повірку приладу;

переконатися, що документ дійсний, а прилад – в робочому стані;

на першій сторінці паспорта подивитися, за яких умов повинні проводити виміри (там найчастіше вказана температура від 15 до 25 градусів вище нуля);

переконатися, що скло чисте.

Якщо всі умови дотримані, а ви все-таки порушили закон, потрібно заплатити штраф і зняти тонування. Якщо ж прилад поліцейського несправний, але той все одно написав протокол, ви можете вписати всі зауваження, а потім протягом 10 днів оскаржити рішення правоохоронця. Для цього доведеться скаржитися його керівництву або до суду.

Найкраще – не порушувати. Якщо все ж вирішили наклеїти плівку, нехай це зроблять професіонали на СТО. Там може бути впевненість, що тонування відповідатиме законним вимогам.

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