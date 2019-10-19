Полетіти в ЄС за ціною обіду: що пропонують лоукостер українцям

Відсутність тривалих святкових вихідних не повинно зупиняти у бажанні зібрати валізу та відправитися у бажану країну за новими враженнями. Тим більше, що закордонні та українські лоукости відкривають нові напрямки з України в країни Європи і не тільки.

OBOZREVATEL розповість, куди полетять авіакомпанії і у скільки вам це обійдеться.

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В українських аеропортах з року в рік збільшується багатомільйонний пасажиропотік.

Зарубіжні і українські лоукостери відкривають все більше напрямків у різні країни світу.

Полетіти з України в Європу можна за ціною середньостатистичного ланчу на двох в Києві, а то і дешевше.

Приємно, що з кожним роком популярні в Україні авіакомпанії відкривають все більше нових напрямків з різних міст нашої країни. Разом з тим, зростає пасажиропотік, як в столичних аеропортах, так і регіональних.

Наприклад, станом на вересень, аеропорти України з початку 2019 року прийняли і відправили 16 млн 77,1 тис. пасажирів, що на 19,4% перевищило результат за аналогічний період минулого. І 73,6% з усіх мандрівників обслужили саме столичні аеропорти "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни).

Є успіхи і українських авіакомпаній, які перевищили показники минулого року на 10,7%, прийнявши на своїх бортах 9 млн 225,8 тис. пасажирів.

Така зацікавленість українців у перельотах, дозволила найпопулярнішим у нас лоукостам розширити географію польотів, як по різних країнах світу, так і українськими містами.

SkyUp

Українська лоукост компанія з'явилася на авіаринку України в травні 2018,та здобла велику популярність серед співвітчизників. За 9 місяців 2019 року перевіз 1 204 340 пасажирів, випливає з оприлюдненої статистики авіакомпанії.

Авіакомпанія виконує рейси в 4 українських аеропорту: Києва, Львова, Харкова та Одеси, і літає в 13 країн світу.

У цьому місяці SkyUp поповнився кількома новими напрямками:

Київ – Зальцбург (Австрія)

Київ – Турин (Італія)

Київ – Попрад (Словаччина)

Харків – Прага (Чехія)

Львів – Париж (Франція).

Наприклад, з Києва в Прадубіце, яке знаходиться всього в годині-півтори від чеської столиці Праги, можна долетіти за 56 євро. А зі Львова до Праги – від 48 євро.

Київ-Прадубіце скрін

Львів-Прага скрін

Рейси до Туріну з Києва стартують з 12 грудня, і вартість їх починається від 51 євро. А зі Львова до Парижа в листопаді можна полетіти за 62 євро.

Київ-Турин скрін

Львів-Париж скрін

Варто відзначити, що тут вказані мінімальні ціни, які передбачають лише наявність ручної поклажі вагою до 7кг, розміром 55х40х20 см, і без основного багажу. Крім базового тарифу Basic, можуть бути доступні тарифи: Standart (з багажем до 23 кг) і Flex (переваги тарифу Standart з можливістю змінювати дати без доплат).

Wizz Air

У вересні повідомлялося, що Wizz Air оголосив про запуск рейсів за двома новими напрямами в Україні - Будапешт-Львів і Будапешт-Харків. Всього ж з трьох українських міст угорська авіакомпанія здійснює 37 рейсів.

Нові напрямки будуть запущені з червня 2020 року, але квитки можна придбати вже зараз на сайті авіаперевізника.

Так, з Харкова в Будапешт ціна квитка буде коштувати від 28 євро (779 грн), а зі Львова можна полетіти взагалі за 18 євро (499 грн).

Львів-Будапешт скрін

Харків-Будапешт скрін

Також є дуже багато недорогих напрямків з Києва, так вже на рейс в листопаді до Кракова квитки можна купити від 23 євро (639 грн). А якщо вас приваблюють країни Скандинавії, то в столицю Данії – Копенгаген вартість квитків стартує від 41 євро (1139 грн).

Київ-Копенгаген скрін

Київ-Краків скрін

Звичайно ж, і тут ціни вказані на тарифи економ-класу. Пасажири можуть безкоштовно брати в салон одну сумку розміром не більше 40x30x20 см і вагою до 10 кг. За додаткову плату ви також можете придбати до 6 одиниць багажу вагою від 10 до 32 кг. Вартість буде відрізнятися в залежності від напрямку і дати польоту.

Ryanair

Ірландська лоукост компанія, мабуть, найчастіше радує українців численними акціями та знижками. Якщо уважно стежити за новинами компанії, з України до країн Європи можна полетіти від 10 євро. Але і без цього у авіаперевізника досить лояльні ціни.

Також днями Ryanair повідомив про розширення маршрутної мережі з літа 2020 року через Харкова за рахунок двох нових напрямків в Угорщину і Польщу. А також запускає нові рейс з Херсона до Кракова з 21 грудня 2019 року.

Правда, станом на дату публікації, продаж квитків на анонсовані нові маршрути на сайті Ryanair не велась.

Але вже на листопад 2019 року лоукост оголосив розпродаж – від 10 євро в одну сторону.

Акційні рейси з Києва

Акційні рейси зі Львова

За розміром і вагою багажу, Ryanair не надто відрізняється від свого угорського конкурента Wizz Air – ручна поклажа – 40x20x25 см, а з пріоритетною посадкою ви можете додатково взяти поклажу 55x40х20 см. Так само є можливість взяти багаж вагою 10 і 20 кг.

Ernest Airlines

Варто відзначити ще італійську авіакомпанію, завдяки якій в акції періоди з України в міста Італії можна полетіти від 77 євро в обидва боки. Акційні пропозиції різні, тому стежте за новинами.

Без акцій в листопаді на всі напрямки з Києва в міста Італії, крім Генуї ви можете полетіти за 59 євро в одну сторону.

Київ-Мілан скрін

До того ж компанія оголосила про намір запустити такі нові рейси в України:

Київ – Венеція

Київ – Барі

Київ – Трієст

Львів – Болонья

Одеса – Мілан

Орієнтовно виконувати рейси за цими напрямками будуть з літа 2020 року.

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