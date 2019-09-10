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10 вересня • оновлено в 06:25
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Які гроші перестануть приймати в Україні: на обмін залишилися тижні

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У жовтні українців очікують одразу два грошових нововведення. По-перше, перестануть приймати копійки номіналом одна, дві і п'ять копійок. По-друге, з'явиться нова купюра.

Копійки краще обміняти – в будь-якому українському банку їх прийматимуть до 20 вересня, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. А в Ощадбанку, ПриватБанку і в "Авалі" – до 30 вересня 2022-го. Ті, хто не встигнуть здати дрібняки, більше не зможуть їх використати за призначенням.

Нова купюра

Нова купюра

НБУ

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В Україні з'являться нові гроші: як виглядатимуть

"Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від однієї, двох і п’яти, 25 копійок поки залишаться в готівковому обігу. Ними можна буде розплачуватися", – пояснили в НБУ.

З'явиться купюра номіналом 1000 грн. Глава НБУ Яків Смолій, презентуючи нововведення, пояснив: номінальні доходи українців збільшилися, гривня втратила частину своєї вартості, тому вже немає сенсу друкувати одну, дві, п'ять гривень. Вони швидко зношуються, а реальна купівельна спроможність цих купюр низька.

"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", – зазначає регулятор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, купюри 1,2 і 5 грн в середньому служать лише близько року, підрахували в Нацбанку. Для порівняння: 500 грн, які рідше використовують і до яких дбайливо ставляться, можуть "прожити" до 8 років. Поступово "папірці" зношуються, Національний банк забирає їх із обігу й друкує нові. На друк, а це складний процес із декількома рівнями захисту, іноді витрачають більше, ніж "коштує" купюра.

Окрім того, з 1 липня 2018 Національний банк України ввів заокруглення вартості при готівкових розрахунках.

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