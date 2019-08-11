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Як звільнитися і отримувати зарплату ще 9 місяців: розкрита можливість

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В Україні, якщо звільнитися за згодою сторін, допомогу по безробіттю можна оформити відразу, а за власним бажанням – після трьох місяців безробіття. І розмір цієї допомоги – левова частка зарплати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня", – йдеться в законі про соціальне страхування.

Отже, максимальна виплата:

  • 50% зарплати – стаж до 2 років;

  • 55% зарплати – стаж від 2 до 6 років;

  • 60% зарплати – стаж від 6 до 10 років;

  • 70% зарплати – стаж від 10 років.

Зарплати в Україні

Зарплати в Україні

Еспресо.TV

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Перші три місяці працівникові платять повну виплату, наступні три місяці – 80%, потім – 70%. При цьому отримувати гроші можна протягом 9 місяців. Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі, хто працює. З заробітної плати щомісячно 22% розподіляють до трьох фондів, один з яких – фонд по безробіттю.

Для прикладу, якщо у вас була офіційна зарплата в розмірі 13 тис. грн і ви звільнилися за згодою сторін, при стажі в 4 роки перші три місяці ви зможете отримувати свою законну страхову виплату в розмірі 7,1 тис. грн. Потім ще три місяці – 5,7 тис. грн і ще стільки ж – по 5 тис. грн. Але це за умови, що за весь цей період ви не знайдете роботу.

Як писав OBOZREVATEL, українці вже в доступному для огляду майбутньому будуть працювати за новими правилами.

Проект Кодексу законів про працю (КЗпП) в першому читанні прийняли ще кілька років тому. Днями Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документу.

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Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
робота безробіття
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