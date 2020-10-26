Як в Україні подорожчає газ і за що нараховують борги заднім числом: нові правила

Українці отримують борги, нараховані заднім числом. Обсяги перераховують з урахуванням температурного коефіцієнта, мовляв, насправді газу використовували більше, ніж показав лічильник.

Такі борги використовують для того, щоб утримати клієнтів від переходу до конкурентів. Таке право з'явилося разом з запуском ринку газу. Разом з тим будуть рости і ціни на комунальні послуги.

Детальніше про те, як нараховують борги і що буде з тарифами – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Нові правила на ринку газу і борги

Україна з 1 серпня можуть вільно змінювати постачальника газу. До цього більшість споживачів користувалися послугами пов'язаних з облгазами газсбитов, тепер можна без особливих проблем стати клієнтом іншої компанії.

Поки новими правилами українці користуються неохоче, та й не в кожному населеному пункті є така можливість. З іншого боку, старий постачальник перед тим, як відпустити клієнта, вимагає заплатити новий борг, який вийшов після застосування температурного коефіцієнта.

"Люди скаржаться, що отримали тисячі гривень боргу за так звані" температурні коефіцієнти "після того, як змінили постачальника газу. При цьому заборгованість їм нарахували" заднім числом " – ще з 2015 року. І раніше клієнтам про такі борги не повідомляли. У попередніх рахунках ніякої заборгованості у людей не було ", – розповіла координатор житлово-економічних програм" Опори "Тетяна Бойко.

Наприклад, з такою проблемою зіткнувся житель Кам'янського Андрій Іванченко. Коефіцієнт ввели ще в кінці 2018 го. Таким чином, постачальники нібито компенсували різницю між обсягами, які вони надають споживачеві і тими, які фіксують лічильники.

"В" Дніпропетровськгаз збуту "у мене залишилися борги, які виникли внаслідок неправомірного нарахування за температурними коефіцієнтами. Зараз АМКУ і НКРЕКУ судяться з облгазами за їх скасування", – розповів OBOZREVATEL Андрій.

Суди тривають досі. Нацкомісія і Кабмін виступають проти додаткових нарахувань, а газсбити намагаються не втратити свої гроші і продовжують нараховувати борги.

"Оператори газорозподільних систем не мають права наводити обсяги спожитого природного газу побутовими споживачами до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків. Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 23 листопада 2018 висловила свою позицію з цього приводу", – йдеться в заяві НКРЕКУ.

Новий ринок вплине і на ціни

В Україні, як і в Європі, закінчиться "ера дешевих енергоресурсів". Подорожчання блакитного палива може тривати до кінця зими, заявив глава комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус.

"Ми бачимо, що ціна на газ зростає, і вже сьогодні вона більше 180 доларів. І очевидно, що такий тренд триватиме до зими або до закінчення зими. Я думаю, що ера дешевих енергоресурсів, яка почалася навесні цього року, проходить", – заявив Герус в ході дискусії Energy Inside.

"Ціна зросте тому, що змінюється сезон. Як правило, це відбувається з наближенням зими. У яких межах вона буде перебувати – зараз сказати складно, але очікувано, що її рівень буде нижче, ніж минулої зими. Нині сформовані високі запаси природного газу в сховищах , а на зниження попиту вплинула пандемія коронавируса ", – розповіла в коментарі OBOZREVATEL аналітик Української енергетичної біржі Оксана Запорізька.

За іншими оцінками, же в грудні на ринку вартість кубометра може скласти 7 грн. Це значно менше, ніж торішня ціна, але при цьому більше, ніж українці платять зараз.