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Як в Україні дорожчатимуть квитки на потяги: коли вигідніше купувати

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В Україні в силу ряду факторів найближчим часом будуть змінюватися ціни на залізничні перевезення. Вирахувати, коли вигідніше купити квитки і коли саме почнеться чергове подорожчання досить просто.

Справа в тому, що підвищення тарифів на послуги "Укрзалізниці", як правило, обумовлено не об'єктивними причинами, а сезонними факторами. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат України, перший заступник Голови Комітету з питань транспорту Ігор Васюник.

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"Ціни на залізничні квитки у нас залежать виключно від сезону. Зростання цін, як правило, відбувається поетапно і починається пізньою весною - на початку літа і закінчується на початку осені, з закінченням основного відпускного періоду. Взимку ціни на залізничні перевезення, як правило, ніхто не піднімає", - заявив депутат.

"Проблема в тому, що "Укрзалізниця" піднімає тарифи, але якість обслуговування залишається на тому ж рівні. "Укрзалізниця" має не просто підвищувати ціни на квитки, вона має як мінімум поліпшити якість перевезень", - зазначив депутат, підкресливши при цьому, що особливо варто було б приділити увагу приміськии перевезенням.

"Особливо варто приділити увагу приміським перевезенням, які на даний момент знаходяться в жахливому стані. Якщо нічого не змінювати в системі, то жодне підвищення тарифів не буде гарантувати підвищення якості обслуговування пасажирів", - заявив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в УЗ розповіли , коли мають намір підвищити тарифи на пасажирські перевезення в Україні.

В Україні з 1 червня підвищилися тарифи на пасажирські перевезення на поїздах "Укрзалізниці" на 6% через настання літнього сезону. Протягом року компанія регулярно підвищувала або знижувала ціну проїзду відповідно до різних календарними періодами.

Читайте всі новини по темі "Ціни на квитки" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ціни на квитки
Місце
Україна
Об'єкти
Укрзалізницяподорожчання
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