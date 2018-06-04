Як в Україні дорожчатимуть квитки на потяги: коли вигідніше купувати

В Україні в силу ряду факторів найближчим часом будуть змінюватися ціни на залізничні перевезення. Вирахувати, коли вигідніше купити квитки і коли саме почнеться чергове подорожчання досить просто.

Справа в тому, що підвищення тарифів на послуги "Укрзалізниці", як правило, обумовлено не об'єктивними причинами, а сезонними факторами. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат України, перший заступник Голови Комітету з питань транспорту Ігор Васюник.

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"Укрзалізниця" підвищує ціни на ж / д квитки: названі дати

"Ціни на залізничні квитки у нас залежать виключно від сезону. Зростання цін, як правило, відбувається поетапно і починається пізньою весною - на початку літа і закінчується на початку осені, з закінченням основного відпускного періоду. Взимку ціни на залізничні перевезення, як правило, ніхто не піднімає", - заявив депутат.

"Проблема в тому, що "Укрзалізниця" піднімає тарифи, але якість обслуговування залишається на тому ж рівні. "Укрзалізниця" має не просто підвищувати ціни на квитки, вона має як мінімум поліпшити якість перевезень", - зазначив депутат, підкресливши при цьому, що особливо варто було б приділити увагу приміськии перевезенням.

"Особливо варто приділити увагу приміським перевезенням, які на даний момент знаходяться в жахливому стані. Якщо нічого не змінювати в системі, то жодне підвищення тарифів не буде гарантувати підвищення якості обслуговування пасажирів", - заявив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в УЗ розповіли , коли мають намір підвищити тарифи на пасажирські перевезення в Україні.

В Україні з 1 червня підвищилися тарифи на пасажирські перевезення на поїздах "Укрзалізниці" на 6% через настання літнього сезону. Протягом року компанія регулярно підвищувала або знижувала ціну проїзду відповідно до різних календарними періодами.