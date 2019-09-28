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28 вересня • оновлено в 18:42
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Як скласти ідеальне резюме: HR-менеджер дала топ-7 порад

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Ідеальне резюме має вміститися на одній, максимум – на двох сторінках. Це підвищує шанси на те, що кандидата помітять і запросять його пройти співбесіду про прийом на роботу.

Топ-7 порад про те, як грамотно скласти резюме і презентувати себе, дала в ефірі ObozTV експерт з працевлаштування, HR-фахівець Валентина Бардадим.

1. Обсяг резюме

"Резюме має бути лаконічним, тому що на одну позицію в день може бути до 50 відгуків. Іноді HR просто фізично не встигає все переглянути... 1-2 сторінки. Максимум – дві сторінки. Якщо у форматі PDF, то дуже круто, якщо вміщається на одну сторінку", – розповіла Бардадим.

У зв'язку з цим експерт поділилася популярним в HR-сфері анекдотом:

"Лежить велика стопка резюме."Ейчар" на неї дивиться-дивиться... Бере половину – і у смітник. Зі словами: "Ну навіщо нам в компанії невдахи?".

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2. Посилання на соцмережі

Бардадим звернула увагу, що крім загальноприйнятої особистої інформації – ПІБ, контактного телефону тощо – в резюме варто максимально вказувати сторінки кандидата в соціальних мережах.

"На мій погляд, це +1 до відвертості. Якщо людина виставляє свою сторінку в LinkedIn або у Facebook – значить, вона нічого не приховує", – пояснила вона.

3. Електронна пошта

Спеціаліст закликала звертати увагу на електронну адресу в резюме.

"Ніяких musi-pusi або zai33. Це має бути ділова електронна адреса. Якщо у вас такої немає – зробіть і вкажіть її", – порекомендувала Бардадим.

4. Наявність фото

За словами експерта, фотографія в резюме збільшує шанси претендента "бути побаченим".

"Звичайно, це повинна бути офісна фотографія. Не селфі біля шашликів, і не фото з машини", – наголосила HR.

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5. Досвід роботи та освіта

Бардадим зазначила, що в резюме варто описувати весь досвід роботи – як за трудовою, так і без неї.

"Але маленькими пунктиками. А вже більш детально описувати тільки те, що релевантно позиції, на яку ви подали", – уточнила вона.

Зокрема, на її думку, досвід цікавіше подавати не у форматі перерахування функціональних обов'язків згідно із посадовою інструкцією, а у форматі досягнень з цифрами і фактами, вказувати конкретні проекти і таке інше.

Що стосується освіти, то фахівець порадила згадувати не лише про вищу освіту, але також про пройдені тренінги, курси, семінари, лекції. "Але все в рамках тієї позиції, на яку ви претендуєте", – ще раз зауважила вона.

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6. Структура резюме

Бардадим розповіла, що існує певний порядок подачі інформації в резюме.

Спочатку вказується особиста інформація, потім – посада, на яку подається кандидат. Якщо бажана посада відрізняється від заявленої в вакансії, варто додати ще й її.

Потім потрібно описати освіту, і після неї – досвід роботи.

Однак, за словами HR'а, від цих стандартів можна і відійти.

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7. Особисті якості та додаткова інформація

Експерт зізналася, що якщо резюме займає більше однієї сторінки – то до останніх пунктів вона може і не дочитати.

Однак якщо в кінці коротко і нешаблонними фразами вказана інформація про навички здобувача (софт-скіли) і його хобі – ці дані, швидше за все, зацікавлять роботодавця.

"Якщо, наприклад, людина йде на позицію фінансового аналітика, і у неї хобі розмальовувати по маленьких квадратиках картинки – для мене це ознака того, що людина педантична, точна, у неї велика витримка, вона посидюча... Так, це може бути мій кандидат", – поділилася Бардадим.

HR-менеджер розповіла, що включати в резюме, а що – не варто

HR-менеджер розповіла, що включати в резюме, а що – не варто

Study.com / AdobeStock

Як писав OBOZREVATEL, скоро українці можуть зіткнутися з новими правилами прийому на роботу. Зокрема, новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком пропонує відмовитися від трудових книжок та інших "паперових" документів.

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Валентина Бардадим
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