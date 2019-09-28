Як скласти ідеальне резюме: HR-менеджер дала топ-7 порад

Ідеальне резюме має вміститися на одній, максимум – на двох сторінках. Це підвищує шанси на те, що кандидата помітять і запросять його пройти співбесіду про прийом на роботу.
Топ-7 порад про те, як грамотно скласти резюме і презентувати себе, дала в ефірі ObozTV експерт з працевлаштування, HR-фахівець Валентина Бардадим.
1. Обсяг резюме
"Резюме має бути лаконічним, тому що на одну позицію в день може бути до 50 відгуків. Іноді HR просто фізично не встигає все переглянути... 1-2 сторінки. Максимум – дві сторінки. Якщо у форматі PDF, то дуже круто, якщо вміщається на одну сторінку", – розповіла Бардадим.
У зв'язку з цим експерт поділилася популярним в HR-сфері анекдотом:
"Лежить велика стопка резюме."Ейчар" на неї дивиться-дивиться... Бере половину – і у смітник. Зі словами: "Ну навіщо нам в компанії невдахи?".
2. Посилання на соцмережі
Бардадим звернула увагу, що крім загальноприйнятої особистої інформації – ПІБ, контактного телефону тощо – в резюме варто максимально вказувати сторінки кандидата в соціальних мережах.
"На мій погляд, це +1 до відвертості. Якщо людина виставляє свою сторінку в LinkedIn або у Facebook – значить, вона нічого не приховує", – пояснила вона.
3. Електронна пошта
Спеціаліст закликала звертати увагу на електронну адресу в резюме.
"Ніяких musi-pusi або zai33. Це має бути ділова електронна адреса. Якщо у вас такої немає – зробіть і вкажіть її", – порекомендувала Бардадим.
4. Наявність фото
За словами експерта, фотографія в резюме збільшує шанси претендента "бути побаченим".
"Звичайно, це повинна бути офісна фотографія. Не селфі біля шашликів, і не фото з машини", – наголосила HR.
5. Досвід роботи та освіта
Бардадим зазначила, що в резюме варто описувати весь досвід роботи – як за трудовою, так і без неї.
"Але маленькими пунктиками. А вже більш детально описувати тільки те, що релевантно позиції, на яку ви подали", – уточнила вона.
Зокрема, на її думку, досвід цікавіше подавати не у форматі перерахування функціональних обов'язків згідно із посадовою інструкцією, а у форматі досягнень з цифрами і фактами, вказувати конкретні проекти і таке інше.
Що стосується освіти, то фахівець порадила згадувати не лише про вищу освіту, але також про пройдені тренінги, курси, семінари, лекції. "Але все в рамках тієї позиції, на яку ви претендуєте", – ще раз зауважила вона.
6. Структура резюме
Бардадим розповіла, що існує певний порядок подачі інформації в резюме.
Спочатку вказується особиста інформація, потім – посада, на яку подається кандидат. Якщо бажана посада відрізняється від заявленої в вакансії, варто додати ще й її.
Потім потрібно описати освіту, і після неї – досвід роботи.
Однак, за словами HR'а, від цих стандартів можна і відійти.
7. Особисті якості та додаткова інформація
Експерт зізналася, що якщо резюме займає більше однієї сторінки – то до останніх пунктів вона може і не дочитати.
Однак якщо в кінці коротко і нешаблонними фразами вказана інформація про навички здобувача (софт-скіли) і його хобі – ці дані, швидше за все, зацікавлять роботодавця.
"Якщо, наприклад, людина йде на позицію фінансового аналітика, і у неї хобі розмальовувати по маленьких квадратиках картинки – для мене це ознака того, що людина педантична, точна, у неї велика витримка, вона посидюча... Так, це може бути мій кандидат", – поділилася Бардадим.
HR-менеджер розповіла, що включати в резюме, а що – не варто
Study.com / AdobeStock
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