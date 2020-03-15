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15 березня • оновлено в 15:53
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Як отримати пенсію під час карантину через коронавірус: що буде з пенсіонерами з "ДНР/ЛНР" і як оформити

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В Україні на час карантину Пенсійний фонд рекомендує оформляти виплату тим, хто вийшов на заслужений відпочинок, за допомогою онлайн-порталу. При цьому жителі т.зв. "ДНР і ЛНР", які раніше перетинали пропускні пункти для отримання пенсій, тепер зможуть це зробити тільки при наявності прописки на підконтрольній території.

Пенсії, як і раніше, буде доставляти "Укрпошта" для тих, хто не оформив банківські пенсійні картки. Решта зможуть отримати свої гроші на карту. "Компанія і надалі буде доставляти пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам, які є найбільш вразливою категорією можливого інфікування коронавірусів", – сказано в повідомленні Укрпошти.

Як отримати пенсію під час карантину через коронавірус: що буде з пенсіонерами з "ДНР/ЛНР" і як оформити

При цьому в ПФУ нагадують, що більшість послуг можна отримати онлайн. Для цього не потрібно йти до відділення. Так, на веб-порталі Пенсійного фонду можна:

  • подати заяву про призначення пенсії в "один дотик";

  • отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форми ОК-5 / ОК-7, довідка про розмір пенсії, відомості про виплачену заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж, ін.);

  • перевірити відомості про трудову діяльність (Електронна трудова книжка);

  • провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу Пенсійний калькулятор;

  • подати Анкету застрахованої особи для внесення / зміни / уточнення даних до Реєстру застрахованих осіб;

  • подати звернення (пропозицію і т.д.);

  • активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення / перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем і страховий стаж особи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця мають у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих у Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу. Для прикладу, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (близько 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР ДНР пенсії
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Советами от Минздрава. Те, кому не хватило маски, может сделать коронавирусу козью морду.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Благодаря коронавирусу, в Украине стало так хорошо с масками, что ими будут зарплаты и пенсии выдавать.
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Andria Viktor
Andria Viktor
В такой стране нет смысла быть пенсом.
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