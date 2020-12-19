Як отримати максимальну пенсію в Україні: названо умови й суму

В Україні розмір максимальної пенсії становить 17 690 грн. Щоб на неї заробити, потрібно мати "білу" зарплату в розмірі близько 54 тис. грн.

Зокрема, відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", під час розрахунку пенсії враховують середню зарплату по країні в розмірі близько 10 тис. грн, співвідношення власної зарплати до середньої, стаж і коефіцієнт його оцінки, який становить 1%. Відповідно, для отримання максимальної пенсії потрібно:

протягом 35 років платити внески з білої зарплати;

отримувати "білу" зарплату в розмірі 54 тис. грн.

До речі, за середньої зарплати можна розраховувати на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн. Водночас ті українці, які показують мінімальну зарплату і платять із неї податки, під час виходу на заслужений відпочинок можуть розраховувати на виплату в розмірі всього лише 1769 грн.

В Україні один із найнижчих рівнів пенсій в Європі. До того ж через велику кількість фізосіб-підприємців, тіньову зайнятість, зарплати в конвертах Пенсійний фонд недоотримує мільярди гривень.

Кабінет міністрів ухвалив рішення у 2021-му забрати з Пенсійного фонду раніше обіцяні 8,5 млрд грн. У результаті індексацію пенсій, яку обіцяли на березень 2021-го, перенесуть на невідомий термін.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні повинно становити близько 11%. Наприклад, за пенсії в 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити близько 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні буде загострюватися щорічно.