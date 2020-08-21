Як економно зібрати дитину в школу: українці поділилися порадами

Напередодні 1 вересня на батьків українських школярів звалились додаткові витрати, причому чималі. Далеко не всі готові виділити 4-5 тисяч із сімейного бюджету на збори дитини в школу, що вже говорити про батьків кількох школярів. Але є і ті, хто примудряється купувати якісні, а часто й дорогі брендові речі для дітей за 50-200 гривень, вкладаючись у бюджет до 2,5 тисяч. І тут у хід ідуть не тільки секонд-хенди, але і спільні покупки на іноземних сайтах, форуми і навіть "аукціони" дитячого одягу.

OBOZREVATEL поспілкувався з батьками, які розповіли, як зібрати дитину в школу, витративши мінімум грошей.

Як економно зібрати в школу хлопчика

Сорочки

Купити сорочку дешево можна в секонд-хенді. Якщо хлопчик активний, їх потрібно багато, тому що вони весь час забруднюються. Потрібні сорочки з коротким і довгим рукавом.

Залежно від дня тижня і магазину сорочку можна купити за 7-35 грн, у більш дорогих магазинах – за 90 грн.

Футболки

А ось за футболкою в секонд-хенд можна і не йти. У тому ж магазині Waikiki цей елемент одягу коштує стільки ж, скільки і в "Хуманн", де продають старі речі, а іноді й дешевше (нову за 140 грн проти 180 грн за б/в).

Футболки по 74-119 грн lcwaikiki.ua

Штани

Штани купуються як у секонд-хендах (приблизно 200 грн, а якщо на вагу – приблизно 100 грн), так і в магазинах масмаркету. Наприклад, у Waikiki часто можна потрапити на акції й купити одну пару за 480 грн, а другу за 256 грн. Купувати щось дорожче (800 грн) часто немає сенсу – на активному школяру штани "вбиваються" дуже швидко.

Піджак

Б/в піджак можна знайти на сайті оголошень за 100-150 грн. Втім, якщо спробувати додатково заощадити, цей елемент одягу можна замінити светром або кофтою, яка обійдеться до 100 грн.

Кеди/кросівки

Тут також усе залежить від того, наскільки акуратно школяр носить речі. Якщо дорогі й дешеві кросівки зношуються однаково швидко, можна купувати в магазинах типу "Конфіскат". Там взуття можна придбати в межах 340 грн.

Також можна знайти хороші знижки і в більш дорогих магазинах. Наприклад, під час акцій кросівки у "Спортмастері" за 1799 грн можна купити за 650 грн.

Туфлі та черевики є сенс шукати в магазинах українських фабрик (ціна – приблизно 1000-1300 грн). Там же продаються і репліки брендового спортивного взуття на зразок Vans, Adidas Superstar.

Спортивний костюм

Такий товар можна знайти на OLX або в групах продавців у Viber. Костюми брендів Livergy і Esmara можна купити приблизно за 380 грн.

Три пари спортивних штанів за 510 грн next.ua

Рюкзак

Рюкзаки в середньому можна придбати за 300-400 грн. Батьки розповідають, що за 450 грн вдасться купити репліку "швейцарського" рюкзака Swissgear.

Як економно зібрати в школу дівчинку

Сарафан

Спідницю для дівчинки молодших класів можна купити в секонд-хенді, при чому знайти товар хороших брендів на кшталт George або Next.

Кофти

Такий одяг можна купити в магазинах масмаркету на кшталт Sinsay – за 140 грн.

Футболки

Такі речі часто купують у інших батьків. У них теж трапляється брендовий одяг. Б/В футболка обійдеться в 15 грн.

Взуття

Взуття батьки купують як нове (у тому ж Reserved можна знайти за 300 грн). Ще дешевше взуття продають у групах Viber на кшталт "Продавалка". Одна зі співрозмовниць OBOZREVATEL розповіла, що купила так кілька пар за 25 грн кожну, зокрема дитячі кросівки Adidas.

Нові босоніжки за 300 грн

Нові кеди за 300 грн

Вживані кросівки для дівчинки за 25 грн

Рюкзак

Рюкзаки також можна шукати на розпродажах в інтернеті. Наприклад, на "Розетці" рюкзак Kite для дівчинки під час акцій можна було купити за трохи більш ніж 500 гривень.

Як ще можна економити на одязі

Пошук розпродажів і акцій на закордонних сайтах

Одяг за хорошою ціною можна знайти на закордонних сайтах на кшталт Asda. Наприклад, 10 пар шкарпеток там можна купити за 3 фунти (приблизно 110 гривень), або 10 пар трусів за $2,5 (трохи менш ніж 70 грн). А дві пари шортів для фізкультури – за $4 (приблизно 110 грн).

На яких саме сайтах шукати і як там купувати, можна дізнатися на батьківських форумах – багато людей уважно стежать за знижками і можуть порадити, де в конкретний момент йдуть розпродажі.

Дитячий одяг на іноземних сайтах asda.com

Спільні покупки (СП)

Їхній сенс у тому, що батьки в складчину викуповують одяг або взуття за оптовими цінами, але відразу весь розмірний ряд. Тут є ризик, що якщо хтось помилиться з розмірами, то потім доведеться куплене перепродувати і "пристроювати". Але це все одно дешевше, ніж купувати деінде в магазинах.

Сайти Kidstaff і Kashalot

Бюджетний одяг для дівчаток, особливо молодшої школи, часто купують на "форумах матусь" на кшталт Kidstaff або на аукціоні Kashalot. І там, і там батьки продають як нові речі, так і вживані гарної якості (але все залежить від продавця та удачі).

На Kidstaff продавці просто дають оголошення і називають свою ціну. На Kashalot відбуваються торги, причому дуже часто одяг йде за смішні суми – від 5 гривень.

Аукціон на форумі за 40 грн kashalot.com

Вартість покупок шкільного одягу kashalot.com

Шкільний одяг на Kidstaff kidstaff.com.ua

Шкільна форма на Kidstaff kidstaff.com.ua

Дешевий одяг для школярів kidstaff.com.ua

Групи у Viber

У Viber є багато спільнот, де батьки або просто приватні продавці недорого продають речі. Правда, потрапити в них не дуже просто – здебільшого потрібно запрошення або щоб хтось додав вас до чату.

Обмін речами

Ще один спосіб заощадити – обмін речами між мамами. Наприклад, коли мало ношений одяг від старшої дівчинки віддають молодшій.

Як заощадити на канцтоварах

Один із варіантів купити зошити, ручки та олівці дешевше – організувати оптову закупівлю на весь клас.

Якщо вирішувати це питання самостійно, то можна просто купити кілька пачок найпростіших зошитів, наборів ручок і олівців у "Ашані" або будь-якому іншому великому магазині (тому ж АТБ).

Чи дійсно вигідні шкільні ярмарки

До речі, багато батьків не розглядають шкільні ярмарки як спосіб заощадити. Ціни, за їхніми словами, там дуже кусаються.

"За блузку віддавати 150-200-300 гривень я не готова. Спідниці ще торік коштували від 300 гривень. Таке мені не підходить. Я намагаюся заощадити, і у мене це виходить. У дочки дуже великий гардероб, є різні кольори, які можна комбінувати. Вибирай – не хочу", – розповіла OBOZREVATEL мешканка Дніпра Олександра.

Гарний варіант – самому робити для одягу різні аксесуари, брошки. За їхньою допомогою навіть звичайна біла блузка може мати цікавий і новий вигляд.

З Олександрою погодилася мама школяра з Кропивницького Валентина: "Економити можна, було б бажання. Зрозуміло, що якщо у мами один вихідний на місяць, вона поїде на ринок або на шкільний ярмарок, де можна швидко і в одній точці купити все. Але якщо є час не поспішати, купувати щось на майбутнє на іноземних сайтах, то в підсумку вигода буде відчутна".

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