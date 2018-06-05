Як буде працювати абонплата на воду і тепло в Україні: суми і прогнози

Згідно з новим законодавством мешканці багатоквартирних будинків зможуть самі обрати, хто буде надавати їм ту чи іншу послугу, а також можуть не погодитися із запропонованою їм абонплатою на тепло і воду.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив експерт з питань ЖКГ Сергій Пінчук.

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Тариф по-новому: чим українцям загрожує абонплата на газ

"Згідно з новим законодавством плата з абонентського обслуговування буде виділятися в окремий платіж. Це не буде додатковою платою, яка накладається на споживача. Річ у тім, що сама по собі абоплатата завжди була закладена в вартість послуги, просто зараз вона буде виділятися в окремий платіж" , - зазначив Пінчук, додавши при цьому, що абонентська плата - це плата за розподіл послуги всередині багатоквартирного будинку.

"Сама по собі абонентська плата - це плата за розподіл послуги всередині багатоквартирного будинку. Це облік споживачів, це особисті рахунки, це розрахунок того, хто скільки тепла спожив і т.ін., тобто це та робота, яка завжди була закладена в тариф", - заявив експерт.

"Оскільки зараз абонплата виділяється в окремий платіж, мешканці багатоквартирних будинків зможуть самі обирати, хто буде надавати їм ту чи іншу послугу. Якщо вони ухвалять відповідне рішення - це буде робити той самий монополіст, який робив це раніше. Але мешканці також можуть прийняти рішення про те, що вони самі здійснюватимуть розподіл послуги всередині будинку", - заявив експерт.

"Абонплата не буде чітко фіксованою сумою, вона буде призначатися за домовленістю сторін. Мешканці можуть не погодитися з тією абонплатою, яку їм запропонують. Уряд виставляє тільки граничні розміри абонплати, щоб монополіст не підняв її занадто високо", - заявив експерт.

"Тобто уряд встановлює граничний розмір, а вже ОСББ вираховує абонплату для кожної квартири. Що стосується цифр, то абонплата за опалення буде в районі 30 гривень, а абонплата на воду до 20 гривень", - зазначив експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Україна для отримання чергового кредитного траншу від МВФ має виконати цілий ряд вимог, серед яких введення абонентських плат на опалення і газ. Оновлену версію меморандуму з МВФ президент, глава НБУ і міністр фінансів підписали ще в минулому році. Одні з невиконаних умов: введення абонплати на газ і опалення.

Найближчим часом в Україні можуть ввести абонентську плату на опалення і воду . Дане нововведення прописано в законі "Про житлово-комунальні послуги", який вступає в силу 10 червня. Відповідно до закону в Україні для споживачів комунальних послуг буде введено таке поняття як "плата за абонентське обслуговування". Як йдеться в роз'ясненнях до закону, це сума, яку споживач платить виконавцю комунальної послуги з індивідуального договору про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання газу і електроенергії).