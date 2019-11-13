Як безкоштовно отримати, купити чи продати землю: все про нове рішення "Слуги народу"

В Україні "Слуга народу" 240 голосами ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі. Уже у жовтні 2020-го, якщо документ пройде друге читання, будь-який громадянин країни зможе купити землю або продати її.

Про те, хто має право на безкоштовний пай, як працюватимуть нові правила і хто виграє від них більше за всіх – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Хочу купити землю. Що робити?

Остаточно сценарію немає. Документ ухвалили тільки в першому читанні, а до другого все можуть переграти. Наприклад, обіцяють додати норму про референдум перед продажем іноземцям.

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У поточній редакції купити землю зможе будь-який громадянин або будь-яка українська компанія (якщо її власник із громадянством). Наприклад, ви захотіли отримати ділянку в населеному пункті під Києвом і вирощувати на ній, припустимо, полуницю. Є два варіанти. Перший – купити землю у держави. Другий – купити землю у власника. Залежно від обраного способу потрібно або брати участь в аукціоні (держземля), або домовлятися про ціну із власником (приватна).

Купити можна:

у власника або у держави;

Купити можуть:

українці або компанії в Україні, які оформлені на українців.

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До речі, у Кабміні підрахували, що ціна гектара коливатиметься близько $2 тис. на старті. А якщо реформа буде успішною, ціни стрімко зростуть. Дорожчатиме і оренда. Тому якщо ви зараз орендуєте паї, то будьте готові, що її власник зможе брати з вас більше грошей.

А якщо я вже орендую землю, а її вирішили продати?

Той, хто орендує, має перевагу у купівлі. Якщо продають на аукціоні, то при однакових ставках пай віддадуть тому, що вже має право користуватися ділянкою. У випадку з приватним власником, який вирішив продати землю, орендар має запропонувати ту саму ціну, що й інший покупець, і тоді земля дістанеться йому.

До речі, діє обмеження – не можна купити більше, ніж близько 210 тис. га (або 0,5% від усіх сільськогосподарських земель (с/г) в країні). Але ця цифра може змінюватися (зменшуватися). В одній області не можна купити більше 8% від с/г, а в одній територіальній громаді не можна купити більше 35% с/г.

У мене є земля. Її тепер заберуть?

Ні! Право власності залишається недоторканим. Більше того, якщо у вас є можливість не продавати – краще не робити цього. Чому? Та тому що ціна на українську землю зараз на дуже низькому рівні. Якщо економіка зростатиме, ринок дозволить збільшити ціни і на оренду, і на продаж.

Більше того, землю можна, наприклад, передати у спадок. Або ж змінити сферу діяльності, оформити кредит (а банки обіцяють після реформи видавати кредити під заставу землі) і самостійно її обробляти.

Казали, що можна отримати землю безкоштовно. Як?

Згідно із законом можна, а насправді зробити це дуже складно. Наприклад, міністр економрозвитку Тимофій Милованов в одному з інтерв'ю зізнався, що до роботи в Кабміні пробував отримати свій пай. Не дали.

"Місцеві органи влади починають розповідати, що землі немає, все зайнято. І тут ситуація складна. На практиці і в теорії ці речі дуже відрізняються. Але це більше питання до органів місцевої влади", – заявив на одному зі своїх брифінгів прем'єр Олексій Гончарук.

Всього українцям належить:

для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, у селищах – не більше 0,15 гектара, у містах – не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Звертаючись до місцевої влади для отримання ділянки, також необхідно надати: графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки; у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, – погодження землекористувача; в разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, – документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі; копію паспорта та ідентифікаційного номера.

А чи не вийде так, що землю скуплять агрохолдинги та іноземці?

Така ймовірність поки ще є. Закон прописаний так, що ніхто не забороняє продавати українську компанію, якій належить земля, іноземцю. Щоправда, без схем і лазівок ті, у кого немає українського громадянства, купити пай не зможуть щонайменше до 2024 року. А далі вирішуватимуть на референдумі (в усякому разі так пообіцяв президент Зеленський).

А ось агрохолдингам пощастило більше. По-перше, обмеження у близько 210 тис. уа – це дуже багато. Для порівняння, площа Києва – 84,7 га. По-друге, великі агрохолдинги вже зараз орендують величезні ділянки. Вони і отримають першочергове правило на купівлю.

Все ще є ймовірність, що депутати все ж таки зменшать максимальну площу і приберуть лазівки, які дозволяють іноземцям отримати українську землю. Для цього потрібно всього лише внести правки до другого читання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що перед відкриттям ринку землі треба дати можливість дрібним фермерам отримати доступ до дешевих кредитів.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж. Такі цифри назвала в.о. міністерки аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева.

Закони про ринок землі в Україні можуть бути ухвалені до кінця 2019 року. Такі плани є у Гончарука.

Пізніше Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі у 2020 році;

Президент Володимир Зеленський заявив, що після відкриття ринку землі купувати український чорнозем зможуть тільки громадяни нашої країни.

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