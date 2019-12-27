Не жили хорошо и...
Вчера впервые принял участие во встрече Премьера с общественными организациями.
Было много разных вопросов, меня, традиционно, интересовала экономика.
Тем более, что были Премьером созданы ожидания 40% роста экономики за 5 лет и $50 млрд Инвестиций.
Сославшись на программу партии "Слуга Народа", задал вопрос:
- а что у нас со стратегией экономического развития, которая позволит поднять уровень жизни украинцев до средне европейского?
(п.7. https://sluga-narodu.com/program)
Краткий ответ - ничего.
Теперь тезисно:
- Ответ на конкретный вопрос о стратегии был долгим и абстрактным.
- Было сказано - "Стратегия это документ, который готовится месяцами" (сколько уже нашему кабмину?)
- У правительства есть приоритетные задачи (типа УЗ).
- Каждое министерство знает свои проблемы и пишет свои полиси (в рамках программы Правительства)
- Сроки подготовки упомянутых полиси и взаимосвязь между секторами не были озвучены, как и прямой ответ на вопрос, будет ли стратегия...
На мой комментарий о том, что стратегия нужна внешним инвесторам, которые хотят иметь предсказуемость государственной политики, было сказано, что инвесторы уже заходят.
И единственное что из беспокоит - Rule of law.
Потом нам рассказали о штабе спасения промышленности, о том, как Милованов ездил по предприятиям, как они закрываются.
О том, что укрепление гривни имеет свои плюсы - это, якобы мотиватор изменять структуру экономики.
Было озвучено, что:
- 2020 год - год подготовки и трансформации. Сейчас идёт аудит функций государственных органов.
- А 2020 год - год экономического прорыва
Откуда ему взяться - не уточнили.
В энергетике - за три года, озвучили, откажемся от угля и, якобы, за деньги ЕБРР изучается проект строительства аккумуляторных станций по всей стране для аккумуляции Энергии...
Весной Минфин начнёт готовить налоговую реформу. При этом в который раз наступаем на "грабли Яресько" которая тоже хотела сделать налоговую реформу.
Скажите, какую реформу Налоговой системы может сделать ведомство исключительно настроение на фискальную функцию налогов?
А в это время, Германия утвердила стратегию 2030, да и Польша шаг за шагом реализует план экономического развития.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.