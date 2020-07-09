Українців зобов'яжуть продавати і здавати житло через рієлторів? Усе про нові правила від 'Слуги'

В Україні низка "Слуг народу" на чолі з нардепом Дмитром Наталухою зареєстрували законопроєкт №3618, який повинен скоротити рівень тіні на ринку нерухомості.

Документ уже розкритикували і Асоціація фахівців нерухомості України, і Нотаріальна палата. Вони стверджують – українцям нав'язують послуги рієлторів, без яких нібито не можна буде ні здати квартиру, ні продати її.

Автори законопроєкту таку інформацію називають "міфом", а нечіткі формулювання в документі обіцяють переписати. Про те, як згідно з новим законопроєктом українці будуть продавати і здавати квартири – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Продати квартиру або здати її в оренду можна буде тільки через рієлтора?

Ні. Зараз у законопроєкті прописано, що інформацію про кожну оселю (своєрідний паспорт на квартиру або будинок) потрібно буде вносити в єдину базу. Зробити це зможе або рієлтор, або "уповноважена особа". Без такої процедури легально продати або здати нерухомість не можна, а за порушення загрожує штраф. У самому документі не вказано, хто ці "уповноважені особи".

OBOZREVATEL звернувся до одного з авторів законопроекту Дмитра Наталухи. Він запевняє, що і в чинній редакції передбачається, що власники також є уповноваженими особами. Мовляв, можна обійтися і без рієлтора.

"Ми готові піти далі, щоб зняти всі маніпуляції, і думаю, вставимо в преамбулу законопроєкту частину про те, що відчуження власного об'єкта нерухомості можна реалізувати самостійно або ж за допомогою посередників. Ми це пропишемо, щоб ніхто не зміг маніпулювати цією темою", – заявив Наталуха.

Як взагалі буде проходити продаж або оренда?

Наприклад, ви хочете продати або здати квартиру:

За допомогою електронного підпису (або можливо BankID) потрібно увійти в єдину платформу і внести туди всю інформацію про свою нерухомість. Автори законопроєкту стверджують, що доступ до бази буде безкоштовним, хоча поки в проєкті документа це чітко не сформульовано.

Це зможуть зробити рієлтор, уповноважена особа (або сам власник, стверджують правники).

Щоб провести оцінку нерухомості (якщо квартира продається), потрібно, щоб вона вже була зареєстрована на платформі. Після оцінки можна шукати покупця.

Покупець (або орендар) зможе побачити всю інформацію про житло в єдиній базі. Це нібито дозволить уникнути шахрайства.

Угода (якщо оренда від трьох років або продаж) реєструється в нотаріуса.

Українці будуть по-новому здавати і продавати житло maanimo

Рієлтор Максим Бабуряк пояснює: в невеликих містах і селах без рієлтора наповнити цю базу не вийде. Навіть якщо власникам згідно із законом дозволять це зробити, то технічних навичок на верифікацію й заповнення в багатьох українців немає.

Також залишається суперечним питання, хто буде оплачувати роботу платформи, якщо доступ до неї буде безкоштовним.

"З орендою все складніше. Там ринок за різними оцінками на 70-80% перебуває в тіні і навіть після набуття чинності нового закону нічого може не змінитися. Єдине, рієлтори умовно розділятися на "сірих" і "білих". Одні отримають сертифікат та вноситимуть інформацію в цю базу, бо побояться штрафів. А інші будуть працювати в тіні й допомагати орендарям знаходити орендодавців без будь-яких баз", – упевнений Бабуряк.

А якщо я хочу здати або продати квартиру без цього паспорта та бази. Що буде?

Для рієлтора покарання в законопроєкті прописане, а для простого споживача послуг – ні. Згідно із законом здати в оренду житло без реєстрації не можна, але перевірити факт заробітку на оренді майже неможливо.

Всі українці, які заробляють на оренді, повинні платити 18% податку. Але абсолютна більшість орендодавців в сегменті бюджетного житла цього не роблять.

А от продати квартиру без реєстру практично неможливо. Ріелтор, якщо з ним підписаний договір, буде нести відповідальність і за наповнення бази, і за свою кваліфікацію. У законопроекті передбачено створення єдиної Федерації, куди залучать всіх бажаючих ріелторів. Саме ця Федерація буде видавати сертифікати, які дадуть можливість працювати на ринку нерухомості.

Якщо працювати без такого сертифіката, доведеться заплатити штраф у розмірі від 8,5 тис. до 17 тис. грн;

якщо розмістити рекламу об'єкта нерухомості, якої немає в базі, доведеться заплатити штраф у розмірі 10 мінімалок (зараз 47 тис. грн).

Таке ж правило торкнеться і великих майданчиків, які розміщують оголошення про оренду і продажу. Всі вони повинні стежити, щоб нерухомість вносилася в базу.

До слова, комісія ріелтора при продажу складає 5% (в середньому це кілька тисяч доларів), а при оренді – від 50 до 100% вартості одного місяця проживання.

Послуги ріелторів нав'язують?

З одного боку, автори законопроекту переконують, що все це можна зробити і без найнятого фахівця, а єдина мета – навести порядок на ринку. Мовляв, потрібно убезпечити українців, які знімають і купують житло (за допомогою доступу до інформації про нерухомість) і зобов'язати ріелторів нести відповідальність за порушення закону. З іншого боку, послуги ріелтора через необхідність наповнювати базу стануть більш затребуваними. Далеко не кожен українець зможе правильно заповнити паспорт на житло (він складається з 30 пунктів).

Самі ріелтори, відзначає Максим Бабуряк, виступають категорично проти нового законопроекту. З таким же думкою виступила і Нотаріальна палата. Їхній аргумент: створення єдиної Федерації, яка буде контролювати базу інформації, призведе до монополії, а українцям фактично будуть нав'язувати послуги ріелтора.

Однак, так чи інакше, ситуацію на ринку потрібно міняти. Ринок нерухомості повинен виходити з тіні, а ріелтори, як, наприклад, це відбувається в 17 країнах ЄС, в Канаді, США, повинні мати хоча б мінімальний рівень кваліфікації, підтверджений на іспиті. І хоча законопроект ще сирий, його ще можна доопрацювати, в тому числі, і за участю фахівців нерухомості, які в такому вигляді зміни не підтримують.