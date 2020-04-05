Головна Новини
6 квітня • оновлено в 02:50
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Всі пенсії в Україні перерахують за коефіцієнтом: Кабмін опублікував рішення

423
Читати матеріал російською

В Україні з першого травня пенсії помножать на коефіцієнт 1,11 (підвищення складе 11%), а мінімальна надбавка – 100 грн. При цьому мінімальний розмір виплати для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, буде на рівні 2100 грн.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Кабміну постанові уряду. Так, згідно з документом:

  • в 2020-м перерахунок пенсій відбудеться з коефіцієнтом 1,11;

  • підвищувати будуть розрахунковий розмір пенсій (без урахування додаткових надбавок);

  • якщо підвищення буде менше 100 грн, його автоматично "дотягнуть" до 100 грн;

  • перерахунок пройде 1 травня.

Всі пенсії в Україні перерахують за коефіцієнтом: Кабмін опублікував рішення

"Фінансування виплат, передбачених абзацами першим і третім пункту 1, абзацу третього пункту 2 та пункту 3 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою" Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду", – йдеться в рішенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на березень і квітень звільнила від сплати ЄСВ (надходить до Пенсійного фонду) всіх фізосіб-підприємців. При цьому грошей на обіцяне підвищення пенсій в бюджет не заклали.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
підвищення пенсій пенсії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги