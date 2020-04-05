Всі пенсії в Україні перерахують за коефіцієнтом: Кабмін опублікував рішення

В Україні з першого травня пенсії помножать на коефіцієнт 1,11 (підвищення складе 11%), а мінімальна надбавка – 100 грн. При цьому мінімальний розмір виплати для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, буде на рівні 2100 грн.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Кабміну постанові уряду. Так, згідно з документом:

в 2020-м перерахунок пенсій відбудеться з коефіцієнтом 1,11;

підвищувати будуть розрахунковий розмір пенсій (без урахування додаткових надбавок);

якщо підвищення буде менше 100 грн, його автоматично "дотягнуть" до 100 грн;

перерахунок пройде 1 травня.

"Фінансування виплат, передбачених абзацами першим і третім пункту 1, абзацу третього пункту 2 та пункту 3 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою" Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду", – йдеться в рішенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на березень і квітень звільнила від сплати ЄСВ (надходить до Пенсійного фонду) всіх фізосіб-підприємців. При цьому грошей на обіцяне підвищення пенсій в бюджет не заклали.

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