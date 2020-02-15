Народний депутат Святослав Вакарчук задекларував дохід у 12,9 мільйонів гривень. Це гонорар за концерти, відіграні у складі "Океану Ельзи" ще у 2016-2017 роках.
Інформація про це з'явилася на сайті НАЗК. Також артист прокоментував зміни в доходах на своїй сторінці в Facebook у суботу, 15 лютого.
Доходи за концерти
"Нарешті отримав гонорар за "Світовий тур", який "Океан Ельзи" відіграли в 2016-2017 роках. Компанія-організатор закордонної частини туру виплатила мені гонорар за всі 24 концерти, які провели тоді в різних містах світу. Звісно, одразу задекларував ці гроші", – написав Вакарчук.
Він додав, що з цієї суми сплатить всі необхідні податки.
Декларація Святослава Вакарчука
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