Народний депутат Святослав Вакарчук задекларував дохід у 12,9 мільйонів гривень. Це гонорар за концерти, відіграні у складі "Океану Ельзи" ще у 2016-2017 роках.

Інформація про це з'явилася на сайті НАЗК. Також артист прокоментував зміни в доходах на своїй сторінці в Facebook у суботу, 15 лютого.

Доходи за концерти

"Нарешті отримав гонорар за "Світовий тур", який "Океан Ельзи" відіграли в 2016-2017 роках. Компанія-організатор закордонної частини туру виплатила мені гонорар за всі 24 концерти, які провели тоді в різних містах світу. Звісно, одразу задекларував ці гроші", – написав Вакарчук.

Він додав, що з цієї суми сплатить всі необхідні податки.

Декларація Святослава Вакарчука

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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