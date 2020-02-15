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15 лютого • оновлено в 12:30
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Вакарчук вперше розповів про мільйонні гонорари в "Океані Ельзи"

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Народний депутат Святослав Вакарчук задекларував дохід у 12,9 мільйонів гривень. Це гонорар за концерти, відіграні у складі "Океану Ельзи" ще у 2016-2017 роках.

Інформація про це з'явилася на сайті НАЗК. Також артист прокоментував зміни в доходах на своїй сторінці в Facebook у суботу, 15 лютого.

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Доходи за концерти

Доходи за концерти

"Нарешті отримав гонорар за "Світовий тур", який "Океан Ельзи" відіграли в 2016-2017 роках. Компанія-організатор закордонної частини туру виплатила мені гонорар за всі 24 концерти, які провели тоді в різних містах світу. Звісно, одразу задекларував ці гроші", – написав Вакарчук.

Він додав, що з цієї суми сплатить всі необхідні податки.

Декларація Святослава Вакарчука

Декларація Святослава Вакарчука

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

  • Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

  • У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

  • Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

  • Зокрема рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. При цьому перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисячі гривень.

  • Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

  • Кабінет міністрів України прив'язав зарплати міністрів і інших топ-керівників до середньої зарплати по країні.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Декларації про доходи чиновників
Місце
Україна
Теги
Океан Ельзи зарплата Партія Вакарчука "Голос"
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Dubovuk Epifaniy
Dubovuk Epifaniy
Вместо заседаний, выступал на корпоративах в Беларуси
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