В українців масово забирають пенсії: хто залишиться без допомоги

В Україні незабаром розпочнеться масштабна перевірка пенсіонерів. Однак вже зараз чиновники знаходять тисячі порушень і вимагають повернути отримані виплати в бюджет.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, серед основних порушень, наприклад, тіньова зайнятість. Соціальну пенсію українці можуть отримувати тільки в тому випадку, якщо вони вже вийшли з працездатного віку, а їхній дохід менший за прожитковий мінімум. Насправді люди найчастіше працюють нелегально і водночас отримують свою пенсію.

Виплати мертвим душам. Іноді пенсіями користуються і шахраї. Так, у Дніпрі в справу втрутилася навіть прокуратура. Оскільки під час перевірки Пенсійним фондом з'ясувалося, що хтось привласнював гроші вже померлих людей похилого віку. Таких історій у Дніпрі назбиралося одразу п'ять.

Пенсії в Україні

Через виїзд за кордон. У схожу історію потрапив і відомий релігієзнавець та колишній бранець бойовиків Ігор Козловський. Торік Пенсійний фонд припинив виплачувати йому пенсію. Коли вчений пішов дізнатися, в чому справа, співробітники фонду сказали, мовляв, вони отримали інформацію від СБУ, що він перетинав кордон України. А згідно з постановою Кабміну, всім переселенцям, які виїжджають за кордон, припиняють виплати.

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника для лжестудентів. Часто держава просить повернути гроші українців, які втратили годувальника. Зазвичай це студенти вишів або училищ, які отримували допомогу до 23 років, оскільки хтось із рідних у них помер. Але коли закінчують навчання або їх відраховують із навчального закладу, то вони "забувають" повідомити про це Пенсійний фонд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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