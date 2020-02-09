В Україні зростуть аліменти на дітей: коли і скільки платитимуть

В Україні в 2020 році зросте мінімальний рекомендований розмір аліментів на дітей.

Відповідною інфографікою 9 лютого поділилася пресслужба Міністерства соціальної політики країни у Facebook.

Так, на одну дитину у віці до шістьох років заплановано три етапи підвищення аліментів: з 1 січня розмір виплат складе 1779 гривень, з 1 липня – 1859 грн, а з 1 грудня – 1921.

Аліменти в Україні ua.news

Тим часом на дитину у віці від шістьох до 18 років заплановано наступні нарахування: з 1 січня – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 грн, а з 1 грудня – 2395.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві завдяки посиленню покарання за несплату аліментів у 2019 році було стягнуто понад 358 млн грн.

Також в Києві Державна виконавча служба заарештувала у місцевого жителя яхту за невиплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму синові близько 123 тис. грн.

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