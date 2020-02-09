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10 лютого • оновлено в 07:57
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В Україні зростуть аліменти на дітей: коли і скільки платитимуть

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В Україні в 2020 році зросте мінімальний рекомендований розмір аліментів на дітей.

Відповідною інфографікою 9 лютого поділилася пресслужба Міністерства соціальної політики країни у Facebook.

Так, на одну дитину у віці до шістьох років заплановано три етапи підвищення аліментів: з 1 січня розмір виплат складе 1779 гривень, з 1 липня – 1859 грн, а з 1 грудня – 1921.

Аліменти в Україні

Аліменти в Україні

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Тим часом на дитину у віці від шістьох до 18 років заплановано наступні нарахування: з 1 січня – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 грн, а з 1 грудня – 2395.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Теми
Соціальні виплати Соцвиплати в Україні
Місце
Україна
Теги
аліменти Міністерство соціальної політики
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Кацап Кaцaпыч
Кацап Кaцaпыч
Алименты больше зарплаты? Цеевропа.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Гениально! Так можно и пенсии увеличить за счет зарплаты детей.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кабиров Айрат, да это все вилами по воде писано ))))в законе четко прописано 25% если один ребенок))))Так что пусть что хотят рекомендуют))))понты гоняют)))))закон о 25%никто не отменял))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мужики могу дать дельный совет,если старая бывшая мымра начинает наглеть подавайте иск на смену жительства ребенка это моментально остужает старых никому уже не нужных грымз)))))иск потом отзовете когда она попуститься а пропустит ее быстро))))))
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Кацап Кaцaпыч
Кацап Кaцaпыч
Артеллерист Моня, А если иск удовлетворят? Я тогда детей к тебе приведу!
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