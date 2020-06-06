В Україні винайняти квартиру буде набагато дорожче: як дурять на оренді й що потрібно знати кожному

В Україні після обвалу цін на оренду під час карантину поступово дорожчають квартири. У Києві та великих містах, за оцінками експертів, зростання вже склало близько 10%. І черговий стрибок цін очікується вже у вересні.

Про те, як зміняться ціни на оренду житла найближчими місяцями і як не втратити свої гроші – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Оренда подорожчає, але поступово

Ціни плавно повзуть угору разом із кінцем карантину, розповідає ріелтор Максим Бабуряк. У квітні вартість була приблизно на 10% нижчою, ніж на початку травня. Однак очікувати, що відразу після кінця карантину відбудеться сплеск, годі й говорити.

"Літо – це практично завжди мертвий період на ринку оренди. Попит падає, студенти їдуть. Цього року, якщо уявити собі криву руху ціни, вона буде кардинально відрізнятися від торішньої. І ціни, і попит у червні-липні зростуть, незважаючи на сезонний спад", – розповідає Бабуряк.

Зараз однокімнатну квартиру в бюджетному сегменті можна знайти за 6-7 тисяч гривень, квартира з ремонтом і в спальному районі в пішій доступності від метро обійдеться в 8-9 тисяч. Але водночас, як каже ріелтор, орендодавці згодні йти на поступки й до серпня-вересня робити знижку через карантин.

"Можна отримати знижку до 30% на період до серпня-вересня. Зараз орендодавці готові йти на поступки. Так буде тривати недовго. Якщо ви хочете міняти квартиру, краще робити це в червні, найпізніше в липні", – розповідає Бабуряк.

"Якщо ви хочете міняти квартиру, краще робити це в червні, найпізніше в липні", – розповідає Бабуряк.

У вересні можливе зростання цін на 15-20%, розповідає OBOZREVATEL ріелтор Олексій Черновий. У великі міста повернуться студенти, активізується бізнес. Разом зі зростанням попиту збільшиться й ціна.

"Якщо зараз на одну квартиру може бути 3-4 перегляду в тиждень, то у вересні така ж кількість може бути за один день. Зростання на 15-20% у вересні відбувається щорічно, не стане винятком і цей рік. Я б теж говорив, що якщо ви хочете міняти житло, краще не чекати", – говорить Черновий.

Шахраї пропонують "унікальні варіанти" й залишають українців без копійки

Серед пропозицій на сайтах із оголошеннями можна знайти й "унікальні" варіанти з вартістю житла в межах 4-5 тис. грн за квартиру в центрі і з ремонтом. Левова частка таких пропозицій – фальшиві. Шахраї розміщують привабливу пропозицію, але потім пропонують оплатити послуги "агенства", яке готове відразу ж надати житло.

"Схема вже давно відома, але тільки за три тижні до мене зверталися двічі з такими ситуаціями. Пропонують хорошу квартиру, детально все описують. Іноді для прикладу беруть конкретний варіант, який уже давно здано, але з ціною в кілька разів менше. Щоб отримати житло, пропонують укласти договір на надання інформаційних послуг. Беруть трохи – 1-2 тисячі гривень. У майбутньому ця сума нібито піде в рахунок першого платежу. Врешті ж таке агенство дає нечинні номери "власників квартир" і просто пропадає через місяць", – розповідає Максим Бабуряк.

Ще один варіант – орендодавець переконує, що в нього є черга на перегляди. Мовляв, квартиру вони здати раді, але щоб бути впевненим, що у клієнта є серйозні наміри орендувати, просять відразу переказати на карту перший платіж або хоча б передоплату.

"Якщо у вас просять внести платіж за квартиру до того, як ви її подивилися, – 99%, що це шахраї. Їхнє завдання – переконати, що вам пропонують унікальний варіант, але ви повинні відразу довести, що вам це житло потрібно, тому доведеться відправити якусь, хоча б невелику, суму", – розповідає Бабуряк.

Як правильно орендувати квартиру

1. Платити лише за фактом поселення

Ріелтори, які просять оплатити їм їхні послуги ще до того, як ви знайшли квартиру, мають викликати підозри. Дуже часто так продають усього лише інформаційні послуги. Тобто вам просто передадуть оголошення. І якщо жодне з них вам не підійде, гроші не повернуть, оскільки інформаційна послуга вважатиметься вже наданою.

2. Не платити наперед

Ще один спосіб заплатити гроші й залишитися без житла – заплатити наперед. "На квартиру начебто було багато претендентів, і чоловік її сумнівався. Ось вона і попросила, щоб точно розуміти, що ми хочемо заселятися, надіслати невелику передоплату. Ну я надіслала, і після цього дівчина зникла", – ділиться досвідом Марина Скічко. Такі схеми ошукування досить поширені. Тому важливо платити за квартиру лише після підписання договору.

3. Ретельно перевіряти документи

Орендодавець має надати право власності на житло (також цю інформацію можна перевірити в реєстрі) та свій паспорт. Важливо, щоб уся інформація збігалася з тією, яку вказано в договорі. А сам документ краще підписувати при свідках (найчастіше ним стає ріелтор).

Завіряти нотаріально договір треба лише в тому разі, якщо житло здається більш ніж на 3 роки. Згідно з Цивільним кодексом, якщо проігнорувати цю норму, договір можна визнати нечинним.

У договорі обов'язково потрібно вказати:

реквізити сторін;

терміни дії документа;

розмір і терміни оплати оренди;

інформацію про орендовану нерухомість.

До того ж закон не обмежує сторони: у документ можна вписувати й додаткові умови, якщо вони не порушують законодавство.

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